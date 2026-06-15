Великобритания запрещает социальные сети для детей до 16 лет

·19·Технологии
Великобритания запрещает социальные сети для детей до 16 лет

Правительство Великобритании объявило о принятии радикальных мер с целью защиты несовершеннолетних от негативного влияния цифрового мира. Премьер-министр Кир Стармер в понедельник раскрыл план полного запрета использования социальных сетей для детей до 16 лет. Этот шаг направлен на сохранение психического здоровья детей и их защиту от онлайн-давления. Об этом сообщает Techcrunch.ком.

Новые ограничения коснутся популярных платформ, таких как TikTok, Instagram, Facebook, Кс (бывший Twitter), Snapchat и YouTube. Однако ожидается, что мессенджеры, необходимые для общения, такие как WhatsApp и Signal, будут исключены из этого запрета. Кроме того, правительство потребует ограничить доступ к АИ-чат-ботам «романтических партнеров», разрешив их использование только лицам старше 18 лет.

Родительский контроль и психическое здоровье

Кир Стармер подчеркнул, что социальные сети делают детей несчастными и препятствуют их здоровому развитию. «Каждый родитель видит это своими глазами: социальные сети облегчают хулиганам возможность оскорблять и унижать детей. А алгоритмы специально разработаны так, чтобы приковывать детей к экранам на долгие часы», — отметил глава британского правительства.

Правительство считает такие функции, как «бесконечный скроллинг» в социальных сетях, опасным инструментом, вызывающим привыкание. Это негативно сказывается на режиме сна детей, чтении книг и играх на свежем воздухе. Запрет может вступить в силу с весны следующего года.

Международный опыт и общественное мнение

Великобритания не первая в этом вопросе. Ранее Австралия первой в мире ввела подобный запрет. В настоящее время такие страны, как Канада, Франция и Дания, также работают над своими ограничительными законопроектами. По словам британских официальных лиц, их запрет будет значительно шире и строже, чем в других странах.

В опросах, проведенных правительством, более 83% родителей отметили, что вред от социальных сетей перевешивает их пользу. Хотя эксперты выражают сомнения в том, как технически реализовать такой масштабный запрет, Кир Стармер уверен в возможности его исполнения.

Эта тема актуальна и для пользователей из Узбекистана, так как в нашей стране также часто обсуждаются проблемы зависимости молодежи от социальных сетей и кибербуллинга. Опыт Великобритании может стать примером для других государств, включая регион Центральной Азии, в будущем.

ВеликобританияСоциальные СетиКир СтармерБезопасностьTikTok
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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