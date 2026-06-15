Ulefone РугОне Ксевер 8: представлена возможность замены аккумулятора без выключения

·21·Технологии
Ulefone РугОне Ксевер 8: представлена возможность замены аккумулятора без выключения

Бренд РугОне, принадлежащий компании Ulefone, представил свой новый защищенный смартфон РугОне Ксевер 8. Главной особенностью данного устройства является то, что оно позволяет пользователю заменить аккумулятор, не выключая устройство, то есть не прерывая рабочий процесс. Эта технология считается очень важным нововведением для специалистов, работающих в экстремальных условиях, и путешественников. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает сообщает.

По данным сайта иксбт.ком, в новой модели внедрена технология Сваппабле Баттерй 2.0. В представителе предыдущего поколения, модели Ксевер 7, при замене батареи экран гас, а система временно останавливалась. В модели РугОне Ксевер 8 пользователь может заменить аккумулятор даже во время разговора по телефону, просмотра видео или набора текста. При этом связь не прерывается, и риск потери данных отсутствует.

Технические характеристики и прочность

Смартфон выделяется не только аккумулятором, но и своей прочностью. Он обладает военным стандартом МИЛ-СТД-810Х, а также степенями защиты ИП68 и ИП69К. Это означает, что устройство устойчиво к воде, пыли, сильным ударам и экстремальным перепадам температур. Для работы в шумной внешней среде установлен динамик СоникКс с громкостью 117 дБ.

Что касается аппаратной части устройства, оно оснащено процессором MediaTek Хелио Г200 и 8 GB оперативной памяти. Объем постоянной памяти может составлять 128 GB или 256 GB в зависимости от выбора. 6,5-дюймовый дисплей поддерживает частоту обновления 120 Hz, что обеспечивает плавность изображения.

Возможности камеры также довольно высоки для защищенных смартфонов: основной модуль оснащен 64-мегапиксельным сенсором, а для ночной съемки имеется специальная 20-мегапиксельная камера ночного видения. В комплекте поставляются два аккумулятора емкостью по 4800 mAh каждый, что практически исключает проблемы с питанием в длительных поездках.

Программное обеспечение и цены

РугОне Ксевер 8 работает под управлением современной операционной системы Android 16. Производитель гарантирует крупные обновления системы для этой модели в течение трех лет. Такая долгосрочная поддержка редко встречается в сегменте защищенных смартфонов.

В настоящее время новый гаджет можно приобрести на официальном сайте РугОне, а также на крупных торговых платформах, таких как AliExpress, Amazon и Меркадо Либре. Цены установлены следующим образом:

  • базовая версия с памятью 128 GB — 380 долларов;
  • старшая версия с памятью 256 GB — 410 долларов.
На рынке Узбекистана смартфоны такого типа популярны в основном среди специалистов в области строительства, горнодобывающей промышленности и экстремального туризма. Ожидается, что новая модель бренда Ulefone значительно выделится среди конкурентов благодаря своей доступной цене и уникальной системе аккумуляторов.

UlefoneRugOneСмартфонТехнологииГаджет
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Бренд Amazfit представил свои новые флагманские часы — модель Читах 2 ProБренд Amazfit представил свои новые флагманские часы — модель Читах 2 ProСегодня, 15:58Ростех внедряет технологии искусственного интеллекта в антидроновые системыРостех внедряет технологии искусственного интеллекта в антидроновые системыСегодня, 15:50Эксперты по кибербезопасности выступили против запрета правительства США на модели AnthropicЭксперты по кибербезопасности выступили против запрета правительства США на модели AnthropicСегодня, 15:29Рынок портативных игровых консолей растет: AliExpress назвал самые популярные моделиРынок портативных игровых консолей растет: AliExpress назвал самые популярные моделиСегодня, 15:28На пятом энергоблоке АЭС «Куданкулам» в Индии установлен корпус реактораНа пятом энергоблоке АЭС «Куданкулам» в Индии установлен корпус реактораСегодня, 15:26Salesforce заключила крупную сделку на рынке ИИ: Фин куплена за 3,6 млрд долларовSalesforce заключила крупную сделку на рынке ИИ: Фин куплена за 3,6 млрд долларовСегодня, 15:25
ОбъявленияДля сотрудничества
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

Почему искусственный интеллект Google не может правильно написать свое название?
Почему искусственный интеллект Google не может правильно написать свое название?
Ученые создали солнечные элементы в 10 тысяч раз тоньше человеческого волоса
Ученые создали солнечные элементы в 10 тысяч раз тоньше человеческого волоса
Honor 600 Pro представлен в Китае: камера 200 Мп и аккумулятор 8000 мАч
Honor 600 Pro представлен в Китае: камера 200 Мп и аккумулятор 8000 мАч
Honor 600 Смарт Эдитион: с камерой 200 Мп и аккумулятором 8600 мАч
Honor 600 Смарт Эдитион: с камерой 200 Мп и аккумулятором 8600 мАч
Модели Galaxy С23, С24 и С25 Ultra лишились функций One UI 8.5
Модели Galaxy С23, С24 и С25 Ultra лишились функций One UI 8.5
Стали известны цвета iPhone 18 Pro: темно-вишневый станет главным трендом
Стали известны цвета iPhone 18 Pro: темно-вишневый станет главным трендом
Обнаружены микробы, создающие строительные материалы из марсианского грунта
Обнаружены микробы, создающие строительные материалы из марсианского грунта
Смартфон Xiaomi Air отменен: камера 200 Мп и ультратонкий корпус
Смартфон Xiaomi Air отменен: камера 200 Мп и ультратонкий корпус