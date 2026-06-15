Ulefone РугОне Ксевер 8: представлена возможность замены аккумулятора без выключения

Бренд РугОне, принадлежащий компании Ulefone, представил свой новый защищенный смартфон РугОне Ксевер 8. Главной особенностью данного устройства является то, что оно позволяет пользователю заменить аккумулятор, не выключая устройство, то есть не прерывая рабочий процесс. Эта технология считается очень важным нововведением для специалистов, работающих в экстремальных условиях, и путешественников. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает сообщает.

По данным сайта иксбт.ком, в новой модели внедрена технология Сваппабле Баттерй 2.0. В представителе предыдущего поколения, модели Ксевер 7, при замене батареи экран гас, а система временно останавливалась. В модели РугОне Ксевер 8 пользователь может заменить аккумулятор даже во время разговора по телефону, просмотра видео или набора текста. При этом связь не прерывается, и риск потери данных отсутствует.

Технические характеристики и прочность

Смартфон выделяется не только аккумулятором, но и своей прочностью. Он обладает военным стандартом МИЛ-СТД-810Х, а также степенями защиты ИП68 и ИП69К. Это означает, что устройство устойчиво к воде, пыли, сильным ударам и экстремальным перепадам температур. Для работы в шумной внешней среде установлен динамик СоникКс с громкостью 117 дБ.

Что касается аппаратной части устройства, оно оснащено процессором MediaTek Хелио Г200 и 8 GB оперативной памяти. Объем постоянной памяти может составлять 128 GB или 256 GB в зависимости от выбора. 6,5-дюймовый дисплей поддерживает частоту обновления 120 Hz, что обеспечивает плавность изображения.

Возможности камеры также довольно высоки для защищенных смартфонов: основной модуль оснащен 64-мегапиксельным сенсором, а для ночной съемки имеется специальная 20-мегапиксельная камера ночного видения. В комплекте поставляются два аккумулятора емкостью по 4800 mAh каждый, что практически исключает проблемы с питанием в длительных поездках.

Программное обеспечение и цены

РугОне Ксевер 8 работает под управлением современной операционной системы Android 16. Производитель гарантирует крупные обновления системы для этой модели в течение трех лет. Такая долгосрочная поддержка редко встречается в сегменте защищенных смартфонов.

В настоящее время новый гаджет можно приобрести на официальном сайте РугОне, а также на крупных торговых платформах, таких как AliExpress, Amazon и Меркадо Либре. Цены установлены следующим образом:

базовая версия с памятью 128 GB — 380 долларов;

старшая версия с памятью 256 GB — 410 долларов.

На рынке Узбекистана смартфоны такого типа популярны в основном среди специалистов в области строительства, горнодобывающей промышленности и экстремального туризма. Ожидается, что новая модель бренда Ulefone значительно выделится среди конкурентов благодаря своей доступной цене и уникальной системе аккумуляторов.