В мире усиливается волна запретов социальных сетей для детей

·21·Технологии
В мире усиливается волна запретов социальных сетей для детей

В последние месяцы многие развитые страны мира объявляют о принятии строгих мер по ограничению использования социальных сетей несовершеннолетними. Эта тенденция направлена на защиту молодого поколения от кибербуллинга, интернет-зависимости и проблем с психическим здоровьем. Австралия стала первопроходцем в этом вопросе, создав своего рода прецедент для других государств. Об этом сообщает Techcrunch.ком.

Великобритания стала одной из последних стран, присоединившихся к этому списку. Премьер-министр страны Кир Стармер в середине июня заявил о намерении запретить использование социальных сетей для детей. Эти правила, продвигаемые правительствами, направлены на снижение рисков, с которыми могут столкнуться молодые пользователи, включая вредоносный контент и влияние онлайн-хищников.

Страны, которые ввели или планируют ввести запрет

В настоящее время ряд стран ужесточают законодательные требования к гигантам социальных сетей. Ниже приведены государства, предпринимающие активные шаги в этом направлении:

  • Австралия: С декабря 2025 года официально запретила использование таких платформ, как Facebook, Instagram, TikTok и Кс, для детей до 16 лет. Компании, нарушившие правила, могут быть оштрафованы на сумму до 34,4 млн долларов США.
  • Австрия: В конце марта объявила о введении ограничений для детей до 14 лет.
  • Канада: Разработала законопроект о цифровой безопасности для пользователей до 16 лет.
  • Дания: Правительство достигло политического соглашения о закрытии платформ для детей до 15 лет.
По опыту Австралии, ограничения не затрагивают образовательные и коммуникационные сервисы, такие как WhatsApp или YouTube Кидс. Однако популярные ресурсы, такие как Facebook, Snapchat, Reddit и Twitch, будут находиться под строгим контролем. Правительство Австралии требует от компаний использовать многоэтапные методы верификации для определения возраста пользователя, не ограничиваясь простым вводом даты рождения.

Тем не менее, такие радикальные меры вызывают различные споры в обществе. В частности, организации, такие как Амнестй Теч, и ряд экспертов считают эти запреты неэффективными. По их мнению, инвазивные методы проверки возраста создают угрозу конфиденциальности личных данных и не учитывают современную цифровую реальность молодого поколения.

В узбекистанском сегменте влияние социальных сетей на воспитание молодежи также является одной из часто обсуждаемых тем. Этот опыт западных стран может в будущем повлиять и на политику цифровой безопасности в нашем регионе. Пока большинство государств пытаются заставить технологических гигантов взять на себя ответственность с помощью штрафов и законодательных барьеров.

Социальные СетиАвстралияБезопасностьТехнологииДети
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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