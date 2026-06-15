В мире усиливается волна запретов социальных сетей для детей
В последние месяцы многие развитые страны мира объявляют о принятии строгих мер по ограничению использования социальных сетей несовершеннолетними. Эта тенденция направлена на защиту молодого поколения от кибербуллинга, интернет-зависимости и проблем с психическим здоровьем. Австралия стала первопроходцем в этом вопросе, создав своего рода прецедент для других государств. Об этом сообщает Techcrunch.ком.
Великобритания стала одной из последних стран, присоединившихся к этому списку. Премьер-министр страны Кир Стармер в середине июня заявил о намерении запретить использование социальных сетей для детей. Эти правила, продвигаемые правительствами, направлены на снижение рисков, с которыми могут столкнуться молодые пользователи, включая вредоносный контент и влияние онлайн-хищников.
Страны, которые ввели или планируют ввести запретВ настоящее время ряд стран ужесточают законодательные требования к гигантам социальных сетей. Ниже приведены государства, предпринимающие активные шаги в этом направлении:
- Австралия: С декабря 2025 года официально запретила использование таких платформ, как Facebook, Instagram, TikTok и Кс, для детей до 16 лет. Компании, нарушившие правила, могут быть оштрафованы на сумму до 34,4 млн долларов США.
- Австрия: В конце марта объявила о введении ограничений для детей до 14 лет.
- Канада: Разработала законопроект о цифровой безопасности для пользователей до 16 лет.
- Дания: Правительство достигло политического соглашения о закрытии платформ для детей до 15 лет.
Тем не менее, такие радикальные меры вызывают различные споры в обществе. В частности, организации, такие как Амнестй Теч, и ряд экспертов считают эти запреты неэффективными. По их мнению, инвазивные методы проверки возраста создают угрозу конфиденциальности личных данных и не учитывают современную цифровую реальность молодого поколения.
В узбекистанском сегменте влияние социальных сетей на воспитание молодежи также является одной из часто обсуждаемых тем. Этот опыт западных стран может в будущем повлиять и на политику цифровой безопасности в нашем регионе. Пока большинство государств пытаются заставить технологических гигантов взять на себя ответственность с помощью штрафов и законодательных барьеров.
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