Из скольких машин должен состоять идеальный автомобильный гараж

Среди автолюбителей при отсутствии финансовых ограничений всегда ведутся жаркие споры о том, какими машинами можно наполнить гараж своей мечты. Однако, по данным иксбт.ком, есть еще один важный аспект, который многие упускают из виду — это размер гаража и оптимальное количество транспортных средств в нем. Об этом сообщает Autocar.ко.ук сообщает .

То, что известный телеведущий Джей Лено хранит сотни автомобилей разных эпох в своем огромном ангаре в Калифорнии, многим может казаться идеальным образом жизни. Тем не менее, подчеркивается, что даже при наличии штатных сотрудников техобслуживания иметь больше машин, чем дней в году, на практике не так уж удобно.

Лишние автомобили и их проблемы

Даже коллекция из десяти автомобилей требует от владельцев большого внимания. Для каждого транспортного средства обновление страховых полисов, прохождение техосмотра, отслеживание уплаты дорожных налогав и организация регулярного сервисного обслуживания превращаются в бюрократическую волокиту и постоянную головную боль.

Особенно если учесть, что старые и редкие автомобили требуют постоянного внимания специальных специалистов, их эксплуатация и содержание превращаются в тяжелую задачу. Такие лишние хлопоты вполне могут вызвать желание арендовать обычный повседневный хэтчбек.

Идеальное решение: три автомобиля

По наблюдениям экспертов и водителей, самым оптимальным и легким в управлении количеством является ровно три автомобиля. В настоящее время на личном опыте доказано, что использование таких машин, как Mini Купер С 2005 года и BMW 325и 1990 года, вполне достаточно для покрытия всех основных потребностей.

Если одна из них является универсальным средством для любых задач круглый год, то вторая — более интересная и обладает своими уникальными особенностями. Однако второй автомобиль из-за соли и влаги на дорогах в зимний сезон эксплуатируется только три сезона.

Обычай хранить специальные или редкие автомобили только для особых праздников и важных дней приводит к тому, что они годами простаивают в гараже неподвижно. Хотя и есть возможность приобрести подержанную малопробежную машину, всегда следует помнить, что долгий простой транспортных средств без движения может негативно отразиться на их техническом состоянии.