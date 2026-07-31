Смаллест.ai привлекла 13 млн долларов на разработку голосового искусственного интеллекта

·36·Технологии
Смаллест.ai привлекла 13 млн долларов на разработку голосового искусственного интеллекта

Несмотря на то, что агенты на базе искусственного интеллекта активно применяются в клиентском сервисе и других сферах, большинство пользователей сразу замечают, что разговаривают с роботом. Как сообщает издание TechCrunch, основанный в конце 2024 года стартап Смаллест.ai привлек 13 миллионов долларов инвестиций для решения этой проблемы и вывода голосового общения на уровень, неотличимый от человеческой речи. Этот раунд увеличил общий объем инвестиций компании до 21 миллиона долларов. Об этом сообщает сообщает Techcrunch.ком.

В настоящее время большинство крупных языковых моделей (LLM) работают по принципу приема текстового запроса целиком с последующей выдачей ответа. Хотя в текстовых чатах эта задержка незаметна, в голосовом общении даже малейшая пауза кажется неестественной. Сооснователь и генеральный директор Смаллест.ai Сударшан Камат объясняет, что в процессе общения люди слушают, думают и говорят одновременно. Стартап сосредоточен на создании специальной компактной голосовой модели, которая воспроизводит именно этот естественный процесс.

Интеллектуальный слой реального времени

Технология, разрабатываемая стартапом, выполняет роль интеллектуального слоя, работающего в реальном времени. Это позволяет вести естественный диалог с клиентами на определенные темы практически с нулевой задержкой ответа. Если модель сталкивается со сложной темой, не входящей в ее ограниченную базу знаний, она, подобно реальному человеку, переводит клиента в режим ожидания на короткое время для изучения вопроса и обращается к более сложной крупной базовой модели.

По мнению Сударшана Камата, в будущем все агенты с искусственным интеллектом будут опираться на два типа моделей: компактную голосовую модель для общения в реальном времени и «офлайн» LLM, вызываемую при необходимости решения сложных задач. В отличие от крупных базовых моделей, Смаллест.ai уделяет особое внимание голосовым нюансам, таким как понимание различных акцентов, поддержка десятков языков и безупречная работа в шумной обстановке.

Финансовый раунд и планы на будущее

По данным иксбт.ком и TechCrunch, Смаллест.ai успешно завершила раунд финансирования Серии А на сумму 13 миллионов долларов. Возглавила этот раунд компания Селигман Вентурес, а Сиерра Вентурес и 3оне4 Капитал также внесли свой вклад. Привлеченные средства послужат дальнейшему расширению технологических возможностей стартапа.

На сегодняшний день в число клиентов стартапа входят такие крупные компании в сфере голосовой связи, как РингКентрал и Труекаллер. Камат отмечает, что любые компании, предоставляющие услуги клиентской поддержки, включая новых участников рынка вроде Сиерра и Декагон, являются потенциальными партнерами, которые смогут использовать эту технологию в будущем.

Искусственный интеллектSmallest.aiГолосовые технологииСтартапТехнологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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