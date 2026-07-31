Смаллест.ai привлекла 13 млн долларов на разработку голосового искусственного интеллекта

Несмотря на то, что агенты на базе искусственного интеллекта активно применяются в клиентском сервисе и других сферах, большинство пользователей сразу замечают, что разговаривают с роботом. Как сообщает издание TechCrunch, основанный в конце 2024 года стартап Смаллест.ai привлек 13 миллионов долларов инвестиций для решения этой проблемы и вывода голосового общения на уровень, неотличимый от человеческой речи. Этот раунд увеличил общий объем инвестиций компании до 21 миллиона долларов. Об этом сообщает сообщает Techcrunch.ком.

В настоящее время большинство крупных языковых моделей (LLM) работают по принципу приема текстового запроса целиком с последующей выдачей ответа. Хотя в текстовых чатах эта задержка незаметна, в голосовом общении даже малейшая пауза кажется неестественной. Сооснователь и генеральный директор Смаллест.ai Сударшан Камат объясняет, что в процессе общения люди слушают, думают и говорят одновременно. Стартап сосредоточен на создании специальной компактной голосовой модели, которая воспроизводит именно этот естественный процесс.

Интеллектуальный слой реального времени

Технология, разрабатываемая стартапом, выполняет роль интеллектуального слоя, работающего в реальном времени. Это позволяет вести естественный диалог с клиентами на определенные темы практически с нулевой задержкой ответа. Если модель сталкивается со сложной темой, не входящей в ее ограниченную базу знаний, она, подобно реальному человеку, переводит клиента в режим ожидания на короткое время для изучения вопроса и обращается к более сложной крупной базовой модели.

По мнению Сударшана Камата, в будущем все агенты с искусственным интеллектом будут опираться на два типа моделей: компактную голосовую модель для общения в реальном времени и «офлайн» LLM, вызываемую при необходимости решения сложных задач. В отличие от крупных базовых моделей, Смаллест.ai уделяет особое внимание голосовым нюансам, таким как понимание различных акцентов, поддержка десятков языков и безупречная работа в шумной обстановке.

Финансовый раунд и планы на будущее

По данным иксбт.ком и TechCrunch, Смаллест.ai успешно завершила раунд финансирования Серии А на сумму 13 миллионов долларов. Возглавила этот раунд компания Селигман Вентурес, а Сиерра Вентурес и 3оне4 Капитал также внесли свой вклад. Привлеченные средства послужат дальнейшему расширению технологических возможностей стартапа.

На сегодняшний день в число клиентов стартапа входят такие крупные компании в сфере голосовой связи, как РингКентрал и Труекаллер. Камат отмечает, что любые компании, предоставляющие услуги клиентской поддержки, включая новых участников рынка вроде Сиерра и Декагон, являются потенциальными партнерами, которые смогут использовать эту технологию в будущем.