Комо завершает трансфер Трево Чалобы
Итальянский Комо близок к приобретению английского защитника Челси Трево Чалобы. По информации GOAL.ком, переговоры между сторонами вошли в решающую стадию, и соглашение может быть оформлено уже сегодня вечером. Об этом сообщает Goal.com пишет издание.
Сообщается, что договоренность по личному контракту футболиста была достигнута еще неделю назад. В настоящее время ломбардский клуб делает последние шаги для полного удовлетворения финансовых требований Челси. Лондонцы запрашивали за защитника 30 миллионов евро, и руководство Комо близко к тому, чтобы согласиться на эту сумму.
Решающие часы и ожидаемый звонокВ ближайшие часы запланирован важный телефонный разговор для достижения окончательного соглашения между клубами. Ожидается, что после этих переговоров судьба трансфера полностью прояснится. По данным источника, мысли Трево Чалобы заняты исключительно переездом в Италию и началом карьеры в новой команде.
Ранее появлялись сообщения о том, что Интер также проявлял интерес к футболисту и наводил справки. Однако миланцы сейчас сосредоточены на трансфере Кути Ромеро. В результате Комо стал главным претендентом в этой борьбе и получил отличную возможность подписать английского игрока.
Если все финансовые условия будут согласованы, защитник в ближайшее время прилетит в Италию и пройдет медицинское обследование для новой команды. Ожидается, что этот трансфер станет одним из самых важных и громких подписаний Комо в текущем сезоне.
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