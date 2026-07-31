Комо завершает трансфер Трево Чалобы

·42·Спорт
Комо завершает трансфер Трево Чалобы

Итальянский Комо близок к приобретению английского защитника Челси Трево Чалобы. По информации GOAL.ком, переговоры между сторонами вошли в решающую стадию, и соглашение может быть оформлено уже сегодня вечером. Об этом сообщает Goal.com пишет издание.

Сообщается, что договоренность по личному контракту футболиста была достигнута еще неделю назад. В настоящее время ломбардский клуб делает последние шаги для полного удовлетворения финансовых требований Челси. Лондонцы запрашивали за защитника 30 миллионов евро, и руководство Комо близко к тому, чтобы согласиться на эту сумму.

Решающие часы и ожидаемый звонок

В ближайшие часы запланирован важный телефонный разговор для достижения окончательного соглашения между клубами. Ожидается, что после этих переговоров судьба трансфера полностью прояснится. По данным источника, мысли Трево Чалобы заняты исключительно переездом в Италию и началом карьеры в новой команде.

Ранее появлялись сообщения о том, что Интер также проявлял интерес к футболисту и наводил справки. Однако миланцы сейчас сосредоточены на трансфере Кути Ромеро. В результате Комо стал главным претендентом в этой борьбе и получил отличную возможность подписать английского игрока.

Если все финансовые условия будут согласованы, защитник в ближайшее время прилетит в Италию и пройдет медицинское обследование для новой команды. Ожидается, что этот трансфер станет одним из самых важных и громких подписаний Комо в текущем сезоне.

КомоТрево ЧалобаЧелсиТрансферСерия А
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Jahongir Tursunov
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