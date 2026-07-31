Reddit тестирует новый видеоформат в стиле TikTok

Популярная онлайн-платформа Reddit объявила о разработке новой функции, предназначенной для предоставления пользователям своих постов в видео- и аудиоформате. Это новшество призвано вывести потребление вирусного контента на совершенно новый уровень и еще больше привлечь внимание аудитории. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

По данным иксбт.ком, компания объявила об этом на финансовом отчете по итогам второго квартала. Генеральный директор Стив Хаффман в ходе выступления перед инвесторами отметил, что пользователи активно смотрят и слушают посты Reddit и на других платформах.

Адаптация к трендам контента

В настоящее время темы Reddit очень популярны в интернете, в том числе в социальной сети TikTok . В частности, наглядным доказательством этого является то, что под хештегом #reddit имеется более 19,6 млн постов, а под #реддитсториес — еще около 9,9 млн.

В большинстве таких видео популярные истории из Reddit зачитываются с помощью специальных программ для синтеза речи, а в качестве фона используются кадры приготовления пищи или игрового процесса. По мнению Стива Хаффмана, в интернете резко растет спрос именно на прослушивание текстов Reddit в формате подкастов.

Новый формат и процессы тестирования

По словам руководства, новый аудио- и видеоформат от Reddit предложит совершенно уникальный опыт. Пока полностью не известно, каким образом эти функции будут интегрированы в основное приложение, однако компания планирует запустить первые этапы тестирования до конца текущего года.

Данный шаг соответствует общему тренду современных технологий и развлекательных приложений. В последние месяцы Facebook, а также стриминговые сервисы Netflix, Дисней+, Пеакок и HBO Max и даже платформа LinkedIn внедряют ленты коротких видео в стиле TikTok для пользователей.

При этом функция обмена видео в комментариях, запущенная на платформе Reddit в июне, также показывает первые положительные результаты. Согласно данным, эта новая возможность уже составляет более 10% от всех видеопостов.