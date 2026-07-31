Представлен Samsung Galaxy Ф70 Pro: аккумулятор 6000 mAh и 6 лет поддержки

Южнокорейский технологический гигант Samsung официально представил свой новый доступный, но обладающий передовыми возможностями Galaxy Ф70 Pro смартфон. Как сообщает издание Иксбт.ком, данное устройство нацелено на привлечение внимания покупателей среднего ценового сегмента благодаря долгому сроку службы, мощному аккумулятору и долгосрочным обновлениям программного обеспечения. Технические характеристики, цены и дата начала продаж устройства также были полностью раскрыты. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

По информации компании, новый смартфон поступит в продажу на рынке Индии 3 августа. Ожидается, что эта модель станет одним из самых конкурентоспособных устройств в своем классе, так как производитель предлагает пользователям оптимальный баланс цены и качества. Galaxy Ф70 Pro спроектирован как надежное решение не только для повседневных задач, но и для длительного использования.

Технические возможности и производительность

Смартфон создан на основе принципа «экономичный и быстрый», его основу составляет процессор Qualcomm Snapdragon 6 Ген 3. Кроме того, в зависимости от модификации устройство комплектуется оперативной памятью ЛПДДР5Кс до 8 GB и внутренней флеш-памятью UFS 3.1 до 256 GB. Такая аппаратная база обеспечивает быстродействие приложений и плавное выполнение многозадачных режимов.

В плане дисплея Samsung также не разочаровала пользователей. Модель оснащена качественным Супер АМОЛЭД-экраном с разрешением Фулл ХД+. Экран поддерживает частоту обновления кадров 120 Hz, что гарантирует сверхплавное изображение. Защита дисплея обеспечена прочным защитным стеклом Корнинг Горилла Гласс Виктус+, предохраняющим его от царапин и ударов.

Аккумулятор и возможности камер

Одним из главных преимуществ смартфона является его огромная батарея емкостью 6000 mAh. Такой запас энергии позволяет устройству работать в режиме умеренного использования в течение нескольких дней от одного заряда. Дополнительно батарея поддерживает технологию быстрой зарядки мощностью 45 В.

Что касается фотовозможностей, Galaxy Ф70 Pro оснащен модулем тройной основной камеры. В частности:

Основной датчик — камера с высоким разрешением 50 MP

Дополнительный широкоугольный или вспомогательный датчик 5 MP

Сенсор 2 MP, предназначенный для макросъемки

Этот набор камер позволяет качественно запечатлеть важные моменты повседневной жизни.

Программное обеспечение и ценовая политика

С точки зрения ПО новая модель «из коробки» работает под управлением операционной системы Android 16 с интерфейсом One UI 8.5. Самым примечательным аспектом является то, что Samsung обещает выпускать системные обновления и патчи безопасности для этого смартфона в течение целых 6 лет. Для устройства в данном ценовом сегменте это беспрецедентная долгосрочная поддержка.

Устройство предлагается покупателям в двух расцветках — Аура Грин (зеленый) и Алфа Блак (черный). Цены в зависимости от объема памяти установлены следующим образом: