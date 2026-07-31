Агент Матиаса Суле обратился в клуб Милан

·36·Спорт
Агент Матиаса Суле обратился в клуб Милан

Талантливый атакующий полузащитник римской Ромы Матиас Суле может продолжить карьеру в другом клубе. Как сообщает издание GOAL.ком, в последние дни агент футбоста связался с руководством Милана, предложил услуги своего клиента и готовится к переговорам по условиям трансфера. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

В прошлом сезоне аргентинский футболист провел в общей сложности 41 матч в рамках Серии А и Лиги Европы, забил 7 голов и отдал столько же результативных передач. Тем не менее, этих показателей оказалось недостаточно для гарантированного места в стартовом составе под руководством главного тренера, и он постепенно потерял позиции в основе.

Продление контракта с Пауло Дибалой, а также приход в команду нового игрока еще больше сократили шансы Матиаса Суле. В результате римский клуб решил продать талантливого игрока, несмотря на его долгосрочный контракт до 2029 года, чтобы обеспечить финансовую стабильность и собрать средства для трансферного рынка.

Условия трансфера и финансовые требования

Ранее клуб, принадлежащий семье Фридкиных, планировал продать футболиста в Саудовскую Аравию за 40 миллионов евро. Однако бывший игрок Ювентуса категорически не захотел переходить в чемпионат Аравии и предпочел остаться в Европе. По этой причине его агент Гвастадизеньо вышел на Милан, чтобы обсудить ситуацию.

По данным источника, стали известны и основные требования по трансферной стоимости футболиста:

  • Основная сумма трансфера: фиксированный платеж в размере около 30 миллионов евро
  • Дополнительные бонусы: доплаты в размере примерно 2 миллионов евро
  • Желание футболиста: остаться исключительно в Европе и в конкурентоспособной команде
Руководство Милана пока не приняло окончательного решения о том, стоит ли серьезно рассматривать данный вариант трансфера. Тем не менее, технически сильный футболист, действующий рабочей левой ногой и способный играть под нападающими, может стать полезным вариантом для любого топ-клуба.

Сам Матиас Суле надеется продолжить карьеру в рядах Россонери и остаться в Италии. Официальный ответ клуба в ближайшие дни решит судьбу трансфера.

Матиас СулеМиланРомаСерия АТрансфер
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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