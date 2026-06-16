Стартап Флуттерваве оценили в 3,2 млрд долларов благодаря инвестициям Риппле

Флуттерваве, один из крупнейших операторов платежной инфраструктуры в Африке, объявил о завершении очередного раунда инвестиций. После этого этапа финансирования общая рыночная стоимость стартапа достигла 3,2 млрд долларов. Самым примечательным аспектом этого раунда стало участие в качестве инвестора компании Риппле, одного из мировых лидеров в области блокчейн-технологий. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает издание.

На данный момент компания не раскрыла точную сумму привлеченных средств на этом этапе, однако, по словам представителей Флуттерваве, общий объем инвестиций в проект превысил 500 млн долларов. Доля, внесенная Риппле, является частью стратегического партнерства между двумя компаниями и направлена на расширение цифровых финансовых услуг на африканском континенте.

Барьеры и новые решения в трансграничных платежах

Флуттерваве в основном работает в сфере трансграничных платежей. Сегодня международные денежные переводы в Африке являются довольно сложным процессом из-за разрозненности банковских систем, нестабильности валютных курсов и строгого контроля. Во многих случаях транзакции внутри континента осуществляются через европейские города, такие как Лондон, что приводит к излишним задержкам и расходам.

Флуттерваве стремится решить эти проблемы путем интеграции АПИ-технологий. Это позволит всему африканскому рынку функционировать как единое финансовое пространство. В начале этого года компания укрепила свою технологическую базу, приобретя банковский стартап Моно.

по данным иксбт.ком, в прошлом месяце Флуттерваве совместно с Polygon Лабс также внедрила решения на базе стейблкоинов (стаблекоин) для бизнеса. Эта технология позволяет переводить средства быстрее и дешевле, минуя традиционные банковские системы. Сотрудничество с Риппле поможет компании еще больше усовершенствовать инфраструктуру для работы с цифровыми активами.

Для Риппле эта сделка также имеет стратегическое значение, так как компания стремится укрепить свои позиции на африканском рынке. В настоящее время Флуттерваве успешно работает в 35 странах континента. Ожидается, что это партнерство повысит финансовую инклюзивность в регионе и ускорит интеграцию криптовалютных технологий в реальную экономику.