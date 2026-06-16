Мобилее запускает сервис роботакси: дочерняя компания Intel выходит на новый этап

Компания Мобилее, один из мировых лидеров в области технологий автономного вождения, коренным образом меняет свою стратегию. Компания, принадлежащая корпорации Intel, объявила, что перестанет быть просто поставщиком технологий и станет независимым оператором роботакси. Этот шаг направлен на дальнейшее укрепление позиций компании на рынке беспилотного транспорта. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает в новости.

По данным иксбт.ком, Мобилее планирует запустить сервис беспилотного такси в одном из городов США в 2027 году. Хотя название города пока не раскрывается, компания заявила, что на начальном этапе сформирует парк из 100 автономных транспортных средств. Если этот пилотный проект окажется успешным, в течение следующих пяти лет планируется увеличить количество роботакси до 17 000 единиц.

Новый участник технологической революции

Основатель и генеральный директор Мобилее Амнон Шашуа, говоря о развитии отрасли, подчеркнул, что революция роботакси только начинается. По его словам, эта технология способна полностью изменить способ передвижения людей по всему миру. Долгое время компания была известна поставками систем безопасности и чипов помощи водителю для автопроизводителей.

В настоящее время Мобилее поставляет свои системы автономного вождения таким гигантам, как Volkswagen. Однако, открывая собственный операторский сервис, компания может вступить в прямую конкуренцию со своими же клиентами. Эта стратегия является частью долгосрочного плана руководства, так как Шашуа ранее заявлял, что для достижения полностью автономных потребительских автомобилей необходимо пройти этап роботакси.

Новая бизнес-модель и партнерство

Для управления новым сервисом Мобилее создает отдельное операционное подразделение. Для работы с клиентами и приема заказов компания будет использовать принадлежащее ей приложение Мувит. Эта платформа уже обладает большим опытом в сфере общественного транспорта и пассажирских перевозок, что обеспечит инфраструктуру для нового сервиса.

Какие именно марки автомобилей будут использоваться в проекте, пока официально не подтверждено. Тем не менее, на изображениях в пресс-релизе компании представлена модифицированная версия электрического кроссовера Ora иК от китайской компании Great Wall Моторс. Мобилее сообщила, что будет сотрудничать только с заводами, производящими платформы, «готовые к автономному управлению».

Эта инициатива имеет важное значение и для развивающихся рынков, таких как Узбекистан. Популяризация сервисов роботакси в глобальном масштабе в будущем приведет к снижению транспортных расходов и повышению безопасности дорожного движения. Выход таких технологических гигантов, как Мобилее, на этот рынок усилит конкуренцию и ускорит внедрение инноваций.