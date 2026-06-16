Компания Rivian уволила сотни сотрудников после начала поставок R2 SUV

·4·Технологии
Компания Rivian уволила сотни сотрудников после начала поставок R2 SUV

Американский бренд по производству электромобилей Rivian объявил о масштабных сокращениях спустя неделю после начала поставок своих долгожданных внедорожников модели R2. Компания решила расстаться с сотнями сотрудников, что вызывает вопросы о будущих планах и финансовой устойчивости бренда. Об этом сообщает Techcrunch.com сообщает в новости.

По данным издания TechCrunch, эти сокращения составляют менее 2% от общей численности персонала компании. Руководство Rivian называет этот шаг стратегической реструктуризацией, необходимой для повышения эффективности работы и вывода бизнеса на более прибыльный уровень. Стоит отметить, что это уже четвертое сокращение штата в компании с начала 2024 года.

Пострадали отделы обслуживания и маркетинга

Согласно заявлению компании, новые сокращения в основном затронули команды по обслуживанию и работе с клиентами, включая отделы продаж и маркетинга. В настоящее время Rivian работает над тем, чтобы вывести свой бизнес на уровень безубыточности, однако этот путь оказывается гораздо сложнее, чем ожидалось.

По имеющимся данным, Rivian к настоящему моменту понесла убытки в размере почти 30 миллиардов долларов. Ранее компания планировала выйти на первую чистую прибыль к 2027 году. Однако в марте этого года этот срок был снова перенесен. Основной причиной называют огромные средства, затрачиваемые на разработку технологий автономного вождения.

Сотрудничество с Uber и будущее роботакси

Несмотря на финансовые трудности, для Rivian есть и позитивные новости. Компания Uber объявила о планах инвестировать в бренд Rivian до 1,25 миллиарда долларов и закупить 50 000 электромобилей R2 SUV. Эти автомобили в будущем планируется использовать в качестве роботакси.

Однако в этом вопросе остаются определенные сомнения. На данный момент Rivian предлагает только вспомогательные системы под контролем водителя и еще не продемонстрировала на практике возможности полного автономного управления. Тем не менее, партнерство с Uber, как ожидается, станет важной финансовой поддержкой для компании в трудные времена.

В то время как на рынке Узбекистана также растет интерес к электромобилям, глобальные проблемы таких крупных стартапов, как Rivian, показывают, насколько острой является конкуренция в этой области. Чтобы выжить в борьбе с Tesla и другими традиционными автогигантами, Rivian должна обеспечить не только технологическую, но и экономическую стабильность.

RivianЭлектромобильUberАвтономное вождениеТехнологии
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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