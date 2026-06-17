Корабль Cargo Dragon компании SpaceX вернулся с МКС с ценными грузами

·25·Технологии
Корабль Cargo Dragon компании SpaceX вернулся с МКС с ценными грузами

Многоразовый грузовой корабль Cargo Dragon компании SpaceX, основанной Илоном Маском, успешно завершил очередную миссию и вернулся на Землю. Капсула корабля совершила мягкую посадку в Тихом океане к югу от города Сан-Диего, недалеко от побережья Калифорнии. Завершение этой миссии является крайне важным событием для международных космических исследований, так как корабль доставил ученым результаты уникальных экспериментов, проведенных в космосе. Об этом сообщает иксбт.ком.

Завершив полет по орбите, корабль приземлился на поверхность воды с помощью специальной системы парашютов. После посадки, которая состоялась в 05:08 по местному времени, спасательное судно SpaceX прибыло в назначенную зону, чтобы поднять капсулу на борт. По данным иксбт.ком, корабль доставил на Землю ценные грузы общим весом около 1,6 тонны.

Научные исследования и уникальные возможности

Основную часть возвращенного груза составляют образцы научных экспериментов, проведенных экипажем Международной космической станции (МКС). Стоит отметить, что на сегодняшний день Cargo Dragon является единственным грузовым кораблем в мире, способным возвращать материалы с МКС на Землю. Другие грузовые корабли обычно сгорают в плотных слоях атмосферы, что демонстрирует превосходство технологий SpaceX.

Данный корабль прибыл на станцию 17 мая этого года в рамках миссии КРС-34. Тогда он доставил в космос 2,3 тонны продуктов питания, необходимых инструментов и научного оборудования. Проведя несколько недель в стыковке со станцией, корабль теперь полностью выполнил свою задачу и передал результаты лабораторных исследований специалистам.

В настоящее время на Международной космической станции продолжает работу международный экипаж из семи человек. В состав команды входят космонавты Роскосмоса Сергей Куд-Сверчков, Сергей Микяев и Андрей Федяев, астронавты NASA Кристофер Уильямс, Джессика Мейер и Джек Хэтэуэй, а также представитель ESA (Европейского космического агентства) Софи Адено.

Подобные регулярные полеты в области космических исследований обеспечивают не только технологический прогресс, но и стабильность международного сотрудничества. Многоразовое использование корабля Cargo Dragon способствует значительному снижению стоимости космических полетов, что в будущем может открыть новые возможности в сфере космических исследований даже для развивающихся стран, таких как Узбекистан.

SpaceXCargo DragonМКСКосмосNASA
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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