Google переосмысливает систему умного дома с помощью ИИ Gemini

·5·Технологии
Google переосмысливает систему умного дома с помощью ИИ Gemini

Корпорация Google возвращается на рынок умных колонок с крупным обновлением после длительного перерыва. Компания представила Google Home Speaker — свое первое автономное устройство на базе системы искусственного интеллекта Gemini. Этот гаджет стал первым серьезным обновлением после Nest Audio, выпущенного в 2020 году, и призван коренным образом изменить способ взаимодействия с домашними технологиями. Об этом сообщает Techcrunch.com сообщает издание.

Новая Google Home Speaker — это не просто музыкальный плеер или инструмент для включения света, а полноценный умный помощник. По данным ixbt.com, главным преимуществом устройства является его способность понимать естественный язык. Теперь пользователи могут давать сложные многоэтапные команды. Например, фразы «выключи весь свет, кроме лампы в спальне» или «приглуши свет на кухне, включи расслабляющую музыку и установи таймер на 20 минут» ИИ поймет с первой попытки.

Естественное общение и возможности Gemini

Одной из особенностей нового устройства является возможность исправлять ошибки прямо в процессе речи. Если вы скажете «выключи кофемашину... нет, включи!», Gemini безошибочно выполнит последнюю команду. Также в устройство добавили 10 новых голосов, с которыми можно вести глубокие беседы на разные темы, как и с Gemini в смартфоне. Функция «Continued Conversation» избавляет от необходимости каждый раз говорить «OK, Google», делая общение более живым.

Внешне устройство напоминает предыдущие модели: оно покрыто 3D-тканью и имеет компактный размер. В нижней части расположено специальное световое кольцо, которое сигнализирует о том, что колонка слушает, думает или отвечает. Ожидается, что для пользователей из Узбекистана это устройство также станет важным элементом в создании экосистемы умного дома, так как оно объединяет множество других смарт-устройств через приложение Google Home.

Премиум-подписка и дополнительные услуги

Google также нашел способ монетизации новых технологий. Хотя основные функции бесплатны, для расширенных возможностей была введена подписка Google Home Premium. За 10 долларов в месяц или 100 долларов в год пользователи получат следующие преимущества:

  • свободное и неограниченное общение через Gemini Live;
  • анализ событий, записанных камерами Nest, и получение ответов на вопросы по ним;
  • получение кратких отчетов о событиях, произошедших в доме в ваше отсутствие.
Компания предлагает 6-месячный бесплатный пробный период, чтобы пользователи могли освоить новую систему. С помощью этой стратегии Google стремится получать постоянный доход не только от продажи устройств, но и от услуг ИИ. На данный момент устройство продается в США по цене 99.99 долларов и в ближайшее время ожидается на мировых рынках, включая регион Центральной Азии.

GoogleGeminiУмный ДомИскусственный ИнтеллектТехнологии
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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