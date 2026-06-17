Amazon подготовила сотни спутников: проект столкнулся с дефицитом ракет

·21·Технологии
Amazon подготовила сотни спутников: проект столкнулся с дефицитом ракет

Компания Amazon столкнулась с неожиданным препятствием на пути расширения своей орбитальной интернет-сети Лео. По словам представителей компании, в настоящее время сотни готовых спутников ожидают запуска на складах во Флориде, однако ракет, способных доставить их в космос, не хватает. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает в материале.

По словам вице-президента по производству проекта Стива Метайера, процесс сборки устройств продолжается высокими темпами — ежедневно подготавливаются несколько новых спутников. Однако возможности вывода на орбиту значительно отстают от производственных мощностей. Это может затруднить конкуренцию Amazon со Starlink на глобальном рынке интернета.

Проблемы с ракетными перевозчиками

В настоящее время Amazon подписала контракты с несколькими крупными провайдерами для вывода своих устройств на орбиту. Анализируя ситуацию, основные проблемы проявляются следующим образом:

  • ракета New Glenn компании Blue Origin может задержаться от 12 до 18 месяцев из-за аварии во время испытаний;
  • в ракетах Вулкан, предоставляемых Унитед Лаунч Аллианке (УЛА), существуют риски, связанные с двигателем;
  • срок службы ракет Atlas В старого поколения подходит к концу.
по данным иксбт.ком, на данный момент самым надежным партнером остается только французская компания Арианеспаке. В ближайшее время планируется запуск нескольких десятков спутников с помощью ракеты Ариане 6. Этот полет будет осуществлен с космодрома во Французской Гвиане.

Руководство Amazon подчеркивает, что диверсифицировало свой портфель, чтобы не зависеть от одного поставщика. Тем не менее, на практике именно дефицит ракет определяет общие темпы проекта. Эта ситуация еще раз доказала, насколько важна и сложна космическая логистика для технологических гигантов.

Для таких стран, как Узбекистан, которые не имеют выхода к морю и где существует высокая потребность в стабильном интернете в отдаленных районах, подобные проекты имеют стратегическое значение. Ожидается, что запуск сети Amazon Лео усилит конкуренцию на рынке и приведет к снижению цен на спутниковый интернет.

Пока компания не отказалась от планов начать предоставление коммерческих услуг до конца текущего года. Если проблемы с логистикой будут решены, Amazon намерена создать в ближайшие годы огромную сеть из тысяч спутников.

AmazonLeoСпутникКосмосТехнологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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