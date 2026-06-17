Стартап Одйссей оценили в 1,45 миллиарда долларов: началась эра мировых моделей

Стартап Одйссей, который, как ожидается, совершит очередной крупный прорыв в области искусственного интеллекта, привлек 310 миллионов долларов в раунде инвестиций серии Б. В результате рыночная стоимость компании достигла 1,45 миллиарда долларов, и она официально получила статус «единорога». Раунд возглавил фонд Натурал Капитал, а также большой интерес к проекту проявили такие технологические гиганты, как Amazon, AMD Вентурес и ГВ (Google Вентурес). Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает в новости.

В отличие от больших языковых моделей (LLM), основанных на тексте, таких как ChatGPT, компания Одйссей работает над «мировыми моделями» (ворлд моделс). Эта технология собирает данные из реального мира и симулирует их в цифровой среде в соответствии с законами физики. Подобные модели крайне важны не только для генерации изображений, но и для робототехники и систем автономного управления.

Основатели стартапа Оливер Кэмерон и Джефф Хоук — специалисты с огромным опытом в области беспилотного транспорта. Кэмерон ранее основал стартап Вояге, который был приобретен компанией Круисе (в составе GM). Хоук работал инженером в известном британском стартапе Вайве. Их опыт отражается и в методах сбора данных проекта Одйссей.

Особый подход к сбору данных

Одйссей использует метод сбора данных, схожий с подходом Google Эарт, но более сложный. Компания отправляет сотрудников с оборудованием из специальных камер в пешие путешествия по всему миру для визуализации окружающей среды. Этот метод позволяет охватить места, куда не могут проехать автомобили, и в результате создавать высокоточные 3Д-модели.

На данный момент компания, основанная в 2023 году, предлагает несколько мировых моделей для различных сфер, таких как создание видеоигр и робототехника. Одйссей привлекла внимание специалистов способностью создавать насыщенный и интерактивный видеоконтент на основе текстовых команд. Ожидается, что в будущем эта технология произведет революцию в виртуальной реальности и киноиндустрии.

В рамках партнерства с Amazon компания Одйссей переносит свои модели на облачную платформу AWS (Amazon Веб Сервикес). Кроме того, стартап оптимизирует свои системы для работы на чипах AWS Траиниум, которые считаются конкурентами чипов NVIDIA. Этот шаг не только увеличит вычислительную мощность, но и повлияет на баланс аппаратного обеспечения на рынке AI.

В инвестиционном раунде, помимо венчурных фондов, приняли участие известные ангел-инвесторы, такие как Джефф Дин, Элад Гил и основатель Круисе Кайл Фогт. К настоящему моменту Одйссей удалось привлечь в общей сложности 337 миллионов долларов инвестиций. По данным иксбт.ком, этот проект претендует на лидерство в гонке систем следующего поколения AI, способных понимать физический мир.