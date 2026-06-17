Соцсеть Mastodon планирует расширить аудиторию с помощью новой функции

·18·Технологии
Соцсеть Mastodon планирует расширить аудиторию с помощью новой функции

Децентрализованная социальная сеть Mastodon сделала важный шаг на пути к тому, чтобы стать достойным конкурентом таким технологическим гигантам, как Кс (бывший Twitter) и Threads. В новой версии платформы пользователи получили возможность рассылать свои посты по электронной почте в виде информационных бюллетеней (невслеттерс). Это нововведение направлено на решение главной проблемы открытых соцсетей — рост аудитории. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает издание.

Данная функция, представленная в обновлении Mastodon 4.6, позволяет авторам напрямую взаимодействовать со своими подписчиками. Самое главное, что для получения рассылок читателю не требуется регистрироваться в сети Mastodon. Это превращает платформу из простого аналога Кс в удобную экосистему для независимых создателей контента.

Синтез электронной почты и децентрализованной сети

Ожидается, что общение через проверенную временем систему электронной почты станет основным инструментом привлечения новых пользователей в Mastodon. По данным Mastodon, эта функция ориентирована на крупные медиаорганизации, независимых журналистов и блогеров. Таким образом, они смогут формировать свою аудиторию, не будучи привязанными к одной платформе, и сохранять подписчиков при необходимости переезда на другой сервер.

Хотя стандартное ограничение платформы составляет 500 символов, администраторы серверов могут изменять этот лимит. Это позволяет адаптировать некоторые серверы для распространения специальных длинных статей и аналитических материалов. Также для пользователей, предпочитающих конфиденциальность, создана возможность анонимной подписки.

В новой версии появились не только рассылки, но и обновленный дизайн профилей пользователей, а также функция «Коллектионс» (коллекции). Эта функция работает аналогично «Стартер Пакс» в других сетях, позволяя пользователям формировать и делиться списками интересных аккаунтов.

На данный момент в сети Mastodon насчитывается более 735 тысяч активных пользователей в месяц, а общее количество аккаунтов в системе открытых социальных сетей (федиверсе) превышает один миллион. Для использования новой функции авторы должны иметь соответствующие разрешения на своих серверах или пользоваться хостинг-услугами, предоставляемыми Mastodon.

По мнению экспертов, этот шаг поможет платформе Mastodon укрепить свои позиции за пределами экосистем Биг Теч. Теперь пользователи смогут следить за понравившимися авторами, не будучи привязанными к какой-либо конкретной социальной сети.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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