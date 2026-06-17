Киберпреступники взломали устройства Fortinet и атаковали крупные компании
Межсетевые экраны (firewall) и VPN-системы Fortinet, которыми пользуются десятки тысяч крупных компаний и государственных организаций по всему миру, стали жертвами кибератаки. Согласно отчетам компаний по кибербезопасности Hudson Rock и SOCRadar, в рамках этой масштабной кампании под контроль могли попасть десятки тысяч устройств. Об этом сообщает Techcrunch.com.
Самая поразительная особенность этой атаки, получившей от экспертов название «FortiBleed», заключается в том, что хакеры воспользовались не сложными уязвимостями системы, а обычной неосторожностью. Как выяснилось, многие компании не изменили стандартные пароли своих устройств или продолжали использовать пароли из ранее утекших баз данных.
Глобальные гиганты под угрозойПо данным Hudson Rock, в списке пострадавших организаций значатся самые известные мировые бренды. Среди них отмечены такие гиганты, как Samsung, Lenovo, Oracle, Siemens, Accenture, Foxconn и PwC. На данный момент большинство этих компаний отказываются давать официальные комментарии по ситуации, однако независимые исследователи подтвердили подлинность утекших данных.
Механизм атаки очень прост и эффективен: хакеры с помощью автоматизированных инструментов сканируют открытые устройства Fortinet в интернете. Затем они пытаются войти в систему, используя списки ранее известных паролей. После проникновения устройство превращается в «пункт наблюдения», через который крадется весь проходящий трафик, включая новые пароли.
Масштаб и география атакиСогласно анализу, больше всего от кибератаки пострадали следующие страны:
- Индия;
- США;
- Тайвань;
- Мексика.
Независимый эксперт по кибербезопасности Кевин Бомонт проанализировал данные и подтвердил их достоверность. Предполагается, что за этой кампанией стоят русскоязычные хакерские группировки. На данный момент компания Fortinet не сделала официального заявления по этому поводу.
Для специалистов по информационным технологиям в Узбекистане это событие служит важным предупреждением. Оно вновь доказывает, что при защите корпоративных сетей крайне важно не только устанавливать современное оборудование, но и обеспечивать безопасность паролей, а также использовать системы двухфакторной аутентификации.
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