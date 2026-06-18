Anthropic впервые обошла OpenAI на корпоративном рынке

Конкуренция в сфере искусственного интеллекта вышла на новый уровень: по итогам мая компания Anthropic впервые сумела обойти своего главного конкурента — OpenAI — по доле расходов бизнеса. Согласно данным платформы Рамп, доля Anthropic в средствах, затраченных корпоративными клиентами на услуги ИИ, достигла 41%, в то время как показатель OpenAI составил 39,5%. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает издание.

Такой успех компании объясняется, в частности, высоким спросом на семейство моделей Claude Опус. Предприятия широко используют эти модели через API для программирования и решения сложных аналитических задач. На фоне роста финансовых показателей Anthropic привлекла инвестиции в размере 65 миллиардов долларов, а общая стоимость компании была оценена в 965 миллиардов долларов. Кроме того, после первого прибыльного квартала компания готовится к процессу IPO (публичного размещения акций).

Конфликт с Белым домом и экспортные ограничения

Несмотря на успешные финансовые показатели, Anthropic столкнулась с серьезным регуляторным спором с правительством США. Администрация президента США Дональда Трампа направила компании официальное требование об ограничении использования новых моделей. В частности, лицам, не являющимся гражданами США, включая иностранных сотрудников самой компании, запрещено использовать модели Мйтос 5 и Fable 5.

Под этим давлением Anthropic была вынуждена отозвать данные модели с рынка. Официально это объяснили экспортными ограничениями, однако отраслевые эксперты связывают это с уязвимостями в системах безопасности модели Fable 5. Ранее сама компания также выражала обеспокоенность тем, что ее самые мощные модели могут быть использованы для поиска ошибок в программном обеспечении или в опасных целях, и ограничивала доступ к ним.

Конфликты с правительством имеют более глубокие корни. В марте этого года администрация США внесла компанию Anthropic в список поставщиков с высоким риском для цепочки поставок. Причиной стал отказ компании предоставлять свои модели для создания систем массового наблюдения и автономного оружия.

Будущие неопределенности и перспективы IPO

В настоящее время корпоративный сектор продолжает инвестировать в надежные модели, такие как Claude Опус. Для представителей бизнеса повышение производительности труда с помощью ИИ остается более важным, чем политическое давление. Однако политическая ситуация вокруг Anthropic может бросить тень на планы компании по выходу на биржу.

Эксперты отмечают, что одновременный рост бизнес-показателей и политическое давление создают неопределенность для инвесторов. С одной стороны, компания завоевывает технологическое лидерство, с другой — ей приходится сталкиваться со сложными процессами регулирования под государственным контролем. Это станет одним из основных факторов, влияющих на рыночную стоимость компании накануне предстоящего IPO.