В мессенджере Max восстановили уведомления для пользователей iPhone

·24·Технологии
В мессенджере Max восстановили уведомления для пользователей iPhone

Пользователи российского мессенджера Max на устройствах iPhone получили возможность восстановить пропавшие уведомления. Приложение, которое было удалено из App Store и столкнулось с ограничениями, теперь восстанавливает свою функциональность с помощью веб-технологий. Об этом сообщает издание иксбт.ком. сообщение сообщает.

Напомним, что 3 июня этого года приложение Max было официально удалено из Apple App Store. Тогда компания Apple объяснила это решение действующими санкционными ограничениями. В результате была закрыта не только возможность скачивания приложения, но и перестали работать уведомления о новых сообщениях в уже установленных программах.

Инструкция по включению уведомлений

Сейчас для восстановления уведомлений пользователям предлагается воспользоваться специальной веб-версией мессенджера. Процесс осуществляется через браузер Сафари. Сначала пользователь должен зайти на сайт веб.max.ру и пройти авторизацию по номеру телефона.

После входа в систему нужно нажать кнопку «Поделиться» (Шаре) в нижней части браузера Сафари, а затем выбрать в меню пункт «На экран «Домой» (Адд то Хоме Скрин). После этого на рабочем столе iPhone появится отдельный значок мессенджера, который будет работать как самостоятельное приложение.

При повторном входе в систему через созданный ярлык устройство запросит у пользователя разрешение на отправку уведомлений. Если запрос будет подтвержден, информация о новых сообщениях начнет отображаться на экране, как в обычном приложении. Этот метод позволяет обойти ограничения магазина Apple.

Данная ситуация в очередной раз доказывает растущую значимость технологии ПВА (Прогрессиве Веб Аппс) в мире технологий. Этот опыт может быть полезен и пользователям из Узбекистана, так как при удалении некоторых банковских и финансовых приложений из-за санкций именно подобные веб-решения остаются единственным выходом.

Пока Apple не предприняла резких мер против этого метода, однако, ссылаясь на безопасность экосистемы, компания может ограничить возможности веб-приложений в будущем. Тем не менее, команда мессенджера Max задействует все технические возможности для сохранения своей аудитории.

AppleiPhoneMaxМессенджерТехнологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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