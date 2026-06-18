Крупное мошенничество в магазинах приложений: как была разоблачена сеть Genesis Теч

Федеральная торговая комиссия США (ФТК) подала иск против компании Genesis Теч, одной из крупнейших мошеннических сетей на рынке мобильных приложений. Данное дело демонстрирует, насколько сложным и системным стал обман пользователей через сервисы подписки в современном мире технологий. Компанию обвиняют в незаконном присвоении сотен миллионов долларов через сеть скрытых фирм. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает в своем материале.

По данным ФТК, для сокрытия своего истинного облика Genesis Теч использовала десятки дочерних компаний, зарегистрированных на Кипре и действующих в Украине. В эту сеть входили фитнес-приложения, такие как МадМусклес, Харна и Унимеал, сервисы ПДФ Гуру и ПДФ Мастер, а также астрологические прогнозы Небула и приложения для продуктивности Висей. Только пять основных дочерних компаний с 2023 по середину 2025 года получили доход почти в 250 миллионов долларов.

Сложная схема маскировки

Эта мошенническая сеть использовала крайне изощренные методы для обхода систем контроля таких технологических гигантов, как Apple Google . Genesis Теч постоянно открывала новые юридические лица и мерчант-аккаунты (мерчант аккунтс). Таким образом им удавалось годами избегать программ антифрод-мониторинга. Средства же выводились бесследно через различные трансграничные переводы.

Как сообщает иксбт.ком, за 12-месячный период до сентября 2025 года общая сумма транзакций через все связанные с компанией аккаунты PayPal достигла 700 миллионов долларов. Эти цифры подтверждают масштаб мошенничества и серьезный ущерб, нанесенный кошелькам обычных пользователей.

Невозможность отписки

Основной риск приложений Genesis Теч заключался в их работе по принципу «ловушки». Пользователям предлагали услуги бесплатно или по очень низкой цене, однако сразу после регистрации автоматически активировались дорогостоящие подписки. Хуже всего то, что кнопка отмены подписки в приложениях и на веб-сайтах была намеренно удалена или скрыта. Во многих случаях с клиентов без их согласия списывались деньги за дополнительные услуги или дважды взималась оплата за однократно купленный продукт.

Эта ситуация служит важным предупреждением и для пользователей из Узбекистана. В магазинах App Store и Google Play подобных «умных» мошеннических схем становится всё больше. Специалисты рекомендуют проверять разработчика перед загрузкой любого приложения и не привязывать банковские карты к подозрительным подпискам. В настоящее время дело рассматривается в суде северного округа Калифорнии, где ожидается привлечение к ответственности группы лиц, включая руководителей Стаматис Скианис и Оксана Кучер.