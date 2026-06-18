Крупное мошенничество в магазинах приложений: как была разоблачена сеть Genesis Теч

·147·Технологии
Крупное мошенничество в магазинах приложений: как была разоблачена сеть Genesis Теч

Федеральная торговая комиссия США (ФТК) подала иск против компании Genesis Теч, одной из крупнейших мошеннических сетей на рынке мобильных приложений. Данное дело демонстрирует, насколько сложным и системным стал обман пользователей через сервисы подписки в современном мире технологий. Компанию обвиняют в незаконном присвоении сотен миллионов долларов через сеть скрытых фирм. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает в своем материале.

По данным ФТК, для сокрытия своего истинного облика Genesis Теч использовала десятки дочерних компаний, зарегистрированных на Кипре и действующих в Украине. В эту сеть входили фитнес-приложения, такие как МадМусклес, Харна и Унимеал, сервисы ПДФ Гуру и ПДФ Мастер, а также астрологические прогнозы Небула и приложения для продуктивности Висей. Только пять основных дочерних компаний с 2023 по середину 2025 года получили доход почти в 250 миллионов долларов.

Сложная схема маскировки

Эта мошенническая сеть использовала крайне изощренные методы для обхода систем контроля таких технологических гигантов, как Apple и Google. Genesis Теч постоянно открывала новые юридические лица и мерчант-аккаунты (мерчант аккунтс). Таким образом им удавалось годами избегать программ антифрод-мониторинга. Средства же выводились бесследно через различные трансграничные переводы.

Как сообщает иксбт.ком, за 12-месячный период до сентября 2025 года общая сумма транзакций через все связанные с компанией аккаунты PayPal достигла 700 миллионов долларов. Эти цифры подтверждают масштаб мошенничества и серьезный ущерб, нанесенный кошелькам обычных пользователей.

Невозможность отписки

Основной риск приложений Genesis Теч заключался в их работе по принципу «ловушки». Пользователям предлагали услуги бесплатно или по очень низкой цене, однако сразу после регистрации автоматически активировались дорогостоящие подписки. Хуже всего то, что кнопка отмены подписки в приложениях и на веб-сайтах была намеренно удалена или скрыта. Во многих случаях с клиентов без их согласия списывались деньги за дополнительные услуги или дважды взималась оплата за однократно купленный продукт.

Эта ситуация служит важным предупреждением и для пользователей из Узбекистана. В магазинах App Store и Google Play подобных «умных» мошеннических схем становится всё больше. Специалисты рекомендуют проверять разработчика перед загрузкой любого приложения и не привязывать банковские карты к подозрительным подпискам. В настоящее время дело рассматривается в суде северного округа Калифорнии, где ожидается привлечение к ответственности группы лиц, включая руководителей Стаматис Скианис и Оксана Кучер.

ТехнологииМошенничествоПриложенияAppleGoogle
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Новая эра в аэропортах России: Пулково впервые внедряет беспилотную техникуНовая эра в аэропортах России: Пулково впервые внедряет беспилотную техникуСегодня, 20:27Искусственный интеллект и расходы: компании не могут рассчитать ожидаемую прибыльИскусственный интеллект и расходы: компании не могут рассчитать ожидаемую прибыльСегодня, 20:22Xiaomi представила первую портативную кофемашину Mijia для приготовления кофе в дорогеXiaomi представила первую портативную кофемашину Mijia для приготовления кофе в дорогеСегодня, 19:54Компания Шарге выпустила новый внешний аккумулятор на базе автомобильных батарейКомпания Шарге выпустила новый внешний аккумулятор на базе автомобильных батарейСегодня, 19:51В мессенджере Max восстановили уведомления для пользователей iPhoneВ мессенджере Max восстановили уведомления для пользователей iPhoneСегодня, 19:28Зависимость от искусственного интеллекта: мировые лидеры обеспокоены технологическими ограничениями СШАЗависимость от искусственного интеллекта: мировые лидеры обеспокоены технологическими ограничениями СШАСегодня, 19:25
ОбъявленияДля сотрудничества
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

Почему искусственный интеллект Google не может правильно написать свое название?
Почему искусственный интеллект Google не может правильно написать свое название?
Honor 600 Pro представлен в Китае: камера 200 Мп и аккумулятор 8000 мАч
Honor 600 Pro представлен в Китае: камера 200 Мп и аккумулятор 8000 мАч
Honor 600 Смарт Эдитион: с камерой 200 Мп и аккумулятором 8600 мАч
Honor 600 Смарт Эдитион: с камерой 200 Мп и аккумулятором 8600 мАч
Модели Galaxy С23, С24 и С25 Ultra лишились функций One UI 8.5
Модели Galaxy С23, С24 и С25 Ultra лишились функций One UI 8.5
Стали известны цвета iPhone 18 Pro: темно-вишневый станет главным трендом
Стали известны цвета iPhone 18 Pro: темно-вишневый станет главным трендом
На Земле началась сильная магнитная буря
На Земле началась сильная магнитная буря
Пользователи Samsung Galaxy С23 столкнулись с проблемами после обновления One UI 8.5
Пользователи Samsung Galaxy С23 столкнулись с проблемами после обновления One UI 8.5
Аккумулятор 8000 мАч и камера 200 Мп Леика: Xiaomi 17 Max поступил в продажу
Аккумулятор 8000 мАч и камера 200 Мп Леика: Xiaomi 17 Max поступил в продажу