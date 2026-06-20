Расплавился кабель питания Сапфире Radeon RX 9070 КсТ: проблема только в адаптере?

Проблемы с 16-контактными разъемами питания снова стали актуальными на рынке видеокарт. На этот раз сообщил не о продукции NVIDIA, а пользователь модели Сапфире Radeon RX 9070 КсТ Нитро+ ОК, у которого расплавился адаптер питания. Этот инцидент вновь разжег споры о безопасности разъемов питания нового поколения. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает в материале.

По словам пользователя чешского форума ПК Тунинг под ником ГаГй, изначально он столкнулся с нестабильной работой системы и неожиданными вылетами (краш) в игре Баттлефиелд 6. В результате проверки выяснилось, что комплектный адаптер 12В-2кс6, подающий питание на видеокарту, расплавился. В момент происшествия компьютер работал с процессором AMD Ryzen 7 9800Кс3Д и блоком питания КсПГ Коре Реактор ИИ ВЭ мощностью 750 Вт.

Пользователь отметил, что энергопотребление видеокарты составляло примерно 280 Вт, и этот показатель не превышает максимальных возможностей устройства. Что самое важное, оригинальный адаптер от Сапфире с синим тройным зажимом был вставлен в разъем до конца и плотно зафиксирован. Это снижает вероятность ошибки пользователя.

Заключение сервисного центра и неожиданное решение

По данным иксбт.ком, по данному случаю было обращение в гарантийную службу, и видеокарта была отправлена на детальную проверку. Однако специалисты сервисного центра после 48 часов интенсивных тестов сообщили, что в самой видеокарте никаких неисправностей не обнаружено. По их заключению, поврежден был только внешний адаптер, а само устройство осталось в полностью рабочем состоянии.

В итоге сервисный центр отклонил требование о замене видеокарты на новую и вернул устройство владельцу. Теперь пользователь планирует использовать видеокарту без адаптеров, напрямую через нативный кабель 12В-2кс6 от блока питания. Эта ситуация вызвала разные мнения среди любителей технологий.

Некоторые специалисты подчеркивают необходимость замены устройства, утверждая, что при расплавлении адаптера на контактной части видеокарты могут остаться микроскопические повреждения. Другие же отметили, что если карта успешно прошла длительные тесты, правовых оснований для замены нет. На данный момент точная причина перегрева не установлена.

Учитывая растущий спрос на высокопроизводительные видеокарты и на рынке Узбекистана, пользователям рекомендуется быть предельно осторожными при подключении кабелей питания и по возможности отказываться от переходников-адаптеров в пользу современных блоков питания.