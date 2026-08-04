Число подписчиков Spotify впервые превысило 300 миллионов

·37·Технологии
Число подписчиков Spotify впервые превысило 300 миллионов

Ведущая мировая платформа аудиостриминга Spotify впервые в своей истории сообщила о более чем 300 миллионах платных подписчиков. Согласно данным компании, этот показатель свидетельствует о растущей популярности платформы, несмотря на острую конкуренцию на рынке цифровой музыки. Об этом Techcrunch.ком сообщает .

Как сообщает издание иксбт.ком, по итогам второго квартала число ежемесячно активных пользователей сервиса достигло 777 миллионов. Это на 12 процентов больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Примечательно, что, несмотря на повышение цен на подписку в начале года в ряде регионов мира, база платных пользователей компании за последний квартал выросла на 9 процентов.

Финансовые показатели также демонстрируют стабильный рост. Квартальная выручка составила 4,8 миллиарда евро (примерно 5,52 миллиарда долларов), увеличившись в годовом выражении на 14 процентов. На фоне финансовых успехов платформа активно диверсифицирует спектр услуг и предлагает пользователям новые возможности.

Искусственный интеллект и новые функции

В последние месяцы Spotify уделяет особое внимание внедрению технологий искусственного интеллекта. В частности, были разработаны инструменты для создания персонализированных подкастов на основе контента из различных источников. В мае в рамках программы было представлено экспериментальное настольное приложение, похожее на сервис НотебукЛМ.

Кроме того, стриминговый сервис добавил для подкастов функции вопросов и ответов на основе искусственного интеллекта, а также подготовки кратких описаний. С компанией ElevenLabs было налажено сотрудничество по созданию аудиокниг, а соглашение с музыкальными лейблами позволяет пользователям создавать ремиксы, подготовленные поклонниками.

Представленный в прошлом месяце новый разговорный помощник на основе искусственного интеллекта позволяет пользователям управлять контентом в приложении с помощью специальных запросов. Однако платформа также сталкивается с недовольством некоторых пользователей, поскольку размещает музыку, созданную с помощью искусственного интеллекта.

Недовольство пользователей и дальнейшие планы

Чтобы снизить недовольство пользователей, Spotify внедрила специальную систему верификации для артистов, а в прошлом году добавила функцию добровольной маркировки музыки, созданной с помощью искусственного интеллекта. По данным издания 404 Медиа, из-за отсутствия эффективных систем выявления музыки, созданной искусственным интеллектом, пользователи обращаются к альтернативным сервисам, таким как СуллессМусик.ком и СлопТракер.

В то же время платформа продолжает расширять предложения за пределами традиционного аудиоконтента. В рамках сервиса успешно тестируются такие направления, как фитнес-контент, обзоры журналов, продажа концертных билетов и даже торговля физическими книгами.

SpotifyСтримингИскусственный интеллектТехнологииМузыка
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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