Узбекистан обошёл страны СНГ в рейтинге здравоохранения

Узбекистан занял 49-е место среди 101 страны с результатом 64,4 балла в рейтинге Хеалт Каре Индекс, составленном платформой Нумбео на первое полугодие 2026 года. Среди включённых в рейтинг стран СНГ и Центральной Азии страна показала лучший результат, опередив Россию, Казахстан и Армению.

Однако было бы неправильно воспринимать этот результат как однозначный вывод о том, что «медицина Узбекистана — 49-я по силе система в мире». Индекс Нумбео основан не на клинических результатах или официальных государственных отчётах, а главным образом на впечатлениях пользователей сайта о медицинских услугах.

Кого Узбекистан опередил в регионе?

В таблице Хеалт Каре Индекс 2026 Мид-Еар Узбекистан набрал 64,42 балла. Показатель России составил 61,69, Казахстана — 60,70, а Армении — 59,99 балла.

Страна Баллы Мировой рейтинг Узбекистан 64,4 49 Россия 61,7 60 Казахстан 60,7 61 Армения 60,0 62 Беларусь 49,8 91 Азербайджан 49,0 92

При этом формулировку «опередил все страны Центральной Азии» следует использовать осторожно. Кыргызстан, Таджикистан и Туркменистан не вошли в таблицу из-за недостатка данных. Следовательно, Узбекистан занял первое место среди стран региона, участвовавших в рейтинге.

За что поставили самые высокие оценки?

На странице Узбекистана в Нумбео удобство расположения медицинских учреждений получило самую высокую оценку — 71,11 балла.

Вежливость персонала и финансовая доступность услуг для пациентов получили по 68,89 балла. Квалификация медицинских работников была отнесена к категории «высокая» с результатом 60,8 балла.

Оценённое направление Баллы Удобство расположения медицинских учреждений 71,11 Вежливость персонала 68,89 Удовлетворённость стоимостью услуг 68,89 Точность и полнота ведения документации 61,93 Скорость обследований и получения заключений 61,63 Квалификация медицинских работников 60,80 Современное диагностическое оборудование 59,30 Время ожидания приёма и обслуживания 58,33

Как показывают цифры, пользователи относительно высоко оценили удобство, стоимость медицинских услуг и отношение персонала.

Однако современное диагностическое оборудование и время ожидания в медицинских учреждениях остаются наиболее слабыми направлениями индекса.

Главная проблема — оборудование и очереди

Оснащённость средствами диагностики и современными методами лечения получила 59,3 балла. Более низкая оценка по этому направлению может означать, что возможности разных клиник неодинаковы.

Технологии, доступные в крупном частном или специализированном центре столицы, могут отсутствовать в учреждении области или района. Поэтому общий индекс не отражает в полной мере территориальные различия внутри страны.

Оценка времени ожидания в 58,33 балла показывает, что у пациентов всё ещё возникают сложности с такими процессами, как:

ожидание приёма врача;

получение результатов анализов;

прохождение диагностики;

получение направления к узкому специалисту

— и другими подобными процедурами.

Ташкент — второй среди городов региона

Текущий показатель Хеалт Каре Индекс Ташкента составляет 65,7 балла. В таблице городов за 2026 год эта цифра округлена до 65,8 балла.

В Центральной Азии среди включённых в рейтинг городов Астана с результатом 67,3 балла находится выше Ташкента. Ташкент показал второй результат.

Здесь также существует важное ограничение: некоторые города, такие как Бишкек, Душанбе и Ашхабад, не отражены в рейтинге. Поэтому это сравнение только между городами, по которым собрано достаточно данных.

Как составляется этот рейтинг?

Нумбео рассчитывает индекс здравоохранения на основе анкет, заполненных пользователями сайта. Ответы оцениваются по шкале от отрицательных до положительных, а затем преобразуются в показатель от 0 до 100.

В анкете учитываются следующие аспекты:

знания и квалификация врачей;

скорость проведения обследований;

наличие современного оборудования;

качество ведения медицинской документации;

отношение персонала;

очереди и время ожидания;

стоимость услуг;

удобство расположения учреждения.

Подробные результаты по Узбекистану основаны на ответах 45 участников. Сам Нумбео также отмечает, что объём данных по стране невелик и для повышения надёжности требуется больше участников.

Что не измеряет рейтинг?

Хеалт Каре Индекс отражает опыт населения при использовании медицинских услуг, но не охватывает все результаты работы системы здравоохранения.

В нём напрямую не учитываются следующие важные показатели:

средняя продолжительность жизни;

материнская и детская смертность;

уровень раннего выявления заболеваний;

количество врачей и койко-мест;

доступ сельского населения к медицинской помощи;

клинические результаты после лечения;

обнищание населения из-за медицинских расходов.

Поэтому рейтинг Нумбео не заменяет данные Всемирной организации здравоохранения или официальную медицинскую статистику. Прежде всего, это инструмент сравнения субъективного опыта пациентов и пользователей в разных странах.

На лечение приехали более 35 тысяч иностранцев

В январе–июне 2026 года в Узбекистан с целью лечения приехал 35 401 иностранный гражданин.

Большая часть из них прибыла из соседних стран:

Страна Количество пациентов Таджикистан 19 096 Кыргызстан 9 552 Казахстан 4 582 Афганистан 1 280 Россия 772 Другие страны 119

На прибывших из трёх соседних стран — Таджикистана, Кыргызстана и Казахстана — пришлось около 94% всех иностранных пациентов.

Эта цифра показывает, что Узбекистан востребован прежде всего на региональном рынке медицинских услуг. На выбор могли повлиять географическая близость, языковое и культурное сходство, стоимость услуг и возможности частных клиник. Это аналитический вывод, основанный на имеющихся цифрах: причины выбора приезжих граждан отдельно не изучались с помощью опроса.

Однако число медицинских туристов сократилось

Показатель в 35 401 человек не даёт оснований утверждать, что «число медицинских туристов выросло».

За аналогичный период — январь–июнь 2025 года — в Узбекистан на лечение приехали 48 557 иностранцев. Таким образом, в первом полугодии 2026 года показатель по сравнению с аналогичным периодом годом ранее снизился примерно на 27,1%.

Период Приехали на лечение Январь–июнь 2025 года 48 557 Январь–июнь 2026 года 35 401 Разница –13 156 Изменение –27,1%

В течение 2025 года на лечение приехали в общей сложности 86 199 иностранцев. Чтобы этот показатель был повторён или превышен по итогам 2026 года, во втором полугодии поток должен существенно ускориться.

Почему рейтинг высокий, а медицинский туризм снизился?

Эти две цифры не противоречат друг другу.

Индекс Нумбео отражает мнение людей, пользовавшихся услугами, об их качестве, удобстве и стоимости. На число медицинских туристов влияют и другие факторы:

условия пересечения границы и транспортная доступность;

открытие новых клиник в соседних странах;

валютные курсы;

изменение стоимости лечения;

визовые правила и порядок регистрации;

сезонность;

то, как пациенты официально указывают цель визита.

Поэтому высокий балл в международном индексе автоматически не означает роста числа пациентов.

В чём истинное значение результата для Узбекистана?

49-е место не означает, что все проблемы системы здравоохранения решены. Однако оно показывает, что стоимость услуг, удобное расположение учреждений и отношение медицинских работников получают у пациентов относительно положительные оценки.

Теперь основная задача — улучшить направления, показавшие самые низкие результаты в рейтинге:

Увеличить количество современного диагностического оборудования в регионах. Сократить время ожидания приёма и обследований. Уменьшить разрыв в качестве между государственными и частными клиниками. Открыто публиковать результаты медицинских услуг. Анализировать рейтинги вместе с клинической и официальной статистикой.

Результат Нумбео стал для Узбекистана позитивным информационным сигналом. Однако настоящее лидерство страны будет проявляться не в месте в таблице, а в том, что пациенты начнут получать современную диагностику, квалифицированное лечение и оперативное обслуживание одинакового качества и в столице, и в самых отдалённых регионах.

Как вы считаете, что в первую очередь нужно улучшить в медицине Узбекистана — обновить оборудование или сократить очереди на приём к врачу? Оставляйте мнение в комментариях и делитесь статьёй со знакомыми в Telegram или других социальных сетях!