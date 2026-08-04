BMW сократила выбросы нового поколения Кс5 на 40 процентов

·78·Авто
BMW сократила выбросы нового поколения Кс5 на 40 процентов

В современном автомобилестроении понятие экологичности не ограничивается лишь сокращением выбросов во время движения или изготовлением обивки сидений из переработанного пластика. Этот процесс охватывает весь жизненный цикл автомобиля — от производства до утилизации. Как сообщает иксбт.ком, немецкий автогигант BMW добился значительного сокращения углеродного следа благодаря глубокой декарбонизации производственного процесса на примере своего популярного кроссовера BMW X5. Об этом сообщает Autocar.ко.ук.

Оценка воздействия КО2 на протяжении полного жизненного цикла автомобиля десятилетиями оставалась сложной задачей для инженеров и исследователей. Сегодня специализированные базы данных позволяют точно оценивать в цифрах влияние нового автомобиля на окружающую среду. В процессе создания новой модели Кс5 компании BMW удалось сократить выбросы в эквиваленте КО2 сразу на 40 процентов. Этот показатель официально подтверждён немецкой Ассоциацией технического контроля, а общий углеродный след автомобиля будет опубликован после его официальной презентации.

Возобновляемая энергия и вторичное сырьё

Чтобы снизить нагрузку на окружающую среду в процессе производства, инженеры BMW применили передовые технологии. В частности, около половины стали, используемой для изготовления кузова кроссовера, перерабатывается в электродуговых печах. Эта сталь содержит высокую долю вторичных материалов и производится исключительно с использованием возобновляемых источников энергии.

Кроме того, вторичные материалы широко используются в конструкции автомобиля и его интерьере. Такие тяжёлые и ответственные компоненты, как колёсные диски, детали подвески, опоры задней оси и тормозные суппорты, производятся с использованием электролиза и исключительно возобновляемой энергии. Тридцать пять процентов алюминия, применяемого для изготовления дверей, получают из внешних источников или за счёт переработки отходов штамповочного цеха.

Инновационные аккумуляторы и обивка салона

  • Нить, используемая для обивки потолка салона, на 100 процентов изготовлена из переработанного полиэтилентерефталата (ПЭТ).
  • Треть общей массы модели иКс5 60 xDrive (940 кг) приходится на вторичное сырьё.
  • Аккумуляторы шестого поколения BMW содержат высокую долю переработанных материалов в составе кобальта, лития и никеля.
  • При производстве анодных и катодных материалов, а также аккумуляторных ячеек используется исключительно возобновляемая энергия.
Технологии переработки аккумуляторов также значительно усовершенствовались за прошедшие годы. Если раньше повторно использовались только основные компоненты, такие как стальные корпуса, то сегодня полностью восстанавливаются и возвращаются в повторное использование даже активные химические вещества. Это позволяет кроссоверу BMW X5 оставаться одним из самых экологичных автомобилей не только на дороге, но и ещё до того, как он сойдёт с заводского конвейера.

BMWX5ЭлектромобилиЭкологияАвтомобилестроение
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