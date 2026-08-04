Бомбардировщик и малозаметный истребитель в кадре: какой сигнал подал Китай?

·980·Мир
Бомбардировщик и малозаметный истребитель в кадре: какой сигнал подал Китай?

Новый видеоролик, показанный китайским государственным телевидением, усилил обсуждение стратегических авиационных возможностей страны. На кадрах видно, как бомбардировщик Х-6Н с крупной ракетой под фюзеляжем летит в сопровождении двух малозаметных истребителей Дж-20.

Ролик посвящён сценарию скоординированного удара по крупной военно-морской группировке. Однако важнейшее уточнение заключается в том, что ракета на видео не запускалась, а её тип официально не раскрыт китайскими военными. Эксперты считают, что это может быть баллистическая ракета воздушного базирования ДжЛ-1, однако кадры, снятые с большого расстояния, не позволяют сделать однозначный вывод.

Что именно показали на видео?

Кадры были показаны в последней части документального проекта «Победа», посвящённого взаимодействию между различными видами войск Народно-освободительной армии Китая.

Согласно сценарию, на юго-восточном направлении Китая обнаруживается крупная военно-морская группировка, движущаяся на высокой скорости. Беспилотники в воздухе отслеживают информацию о цели, после чего данные передаются различным ударным платформам.

В ролике следующие средства показаны как единая система:

Средство

Предполагаемая задача в сценарии

Бомбардировщик Х-6Н

Доставка крупной ракеты большой дальности

Два истребителя Дж-20

Защита бомбардировщика от воздушных угроз

Беспилотные аппараты

Разведка и отслеживание перемещения цели

Военные корабли

Платформа связи, наблюдения и нанесения удара

Баллистические ракеты

Скоординированный удар по крупным морским целям

По данным Глобал Тимес, на видео также показаны запуск эсминцем Тйпе 052Д ракеты ЙДж-20 и подготовка двух противокорабельных баллистических ракет ДФ-21Д.

Это не настоящий ядерный удар

Неверно трактовать видео как «Китай запустил ядерную ракету» или «провёл учения по нанесению ядерного удара».

На опубликованных кадрах не показаны:

  • запуск ракеты;

  • ядерная боевая часть;

  • взрыв или попадание в цель;

  • использование настоящих боеприпасов

.

Пока речь идёт не об использовании ядерного оружия, а о первом открытом показе в потенциальном боевом порядке авиационной платформы, способной нести такое оружие.

Глобал Тимес также не называла ракету однозначно ДжЛ-1. Издание отметило, что её внешний вид похож на ДжЛ-1, показанную в 2025 году, однако качество кадров недостаточно для точной идентификации.

Когда ДжЛ-1 появилась впервые?

ДжЛ-1 — баллистическая ракета большой дальности воздушного базирования, название которой на китайском языке «Джинглеи» означает «Удар грома».

Она впервые была официально представлена публике 3 сентября 2025 года на военном параде в Пекине. Ракету показали вместе с подводной ракетной системой ДжЛ-3, межконтинентальными ракетами ДФ-31БДж, ДФ-61 и ДФ-5К.

Китайские официальные издания охарактеризовали тот парад как событие, на котором впервые одновременно были открыто продемонстрированы стратегические ядерные возможности страны, основанные на наземных, морских и воздушных компонентах.

Тогда ДжЛ-1 была показана на отдельной платформе, а бомбардировщики Х-6Н пролетели на параде без подвешенных ракет. Отличие нового видео заключается в том, что крупное оружие, похожее на ДжЛ-1, впервые появилось в официальном ролике под Х-6Н и в сопровождении Дж-20.

Почему Х-6Н сопровождают два Дж-20?

Хотя Х-6Н — бомбардировщик большой дальности, адаптированный для выполнения стратегических задач, он не обладает технологией малозаметности. Это может сделать его относительно легко обнаруживаемой целью для современных истребителей и дальнобойных систем противовоздушной обороны.

Дж-20, в свою очередь, считается истребителем пятого поколения, предназначенным для снижения заметности на радарах. В сценарии на видео они могут действовать перед бомбардировщиком, чтобы:

  • оттеснять вражеские истребители;

  • обнаруживать воздушные угрозы;

  • создавать более безопасный маршрут для Х-6Н;

  • защищать возвращение бомбардировщика после запуска ракеты

.

Военный эксперт, опрошенный Глобал Тимес, также заявил, что Дж-20 могут выполнять для Х-6Н роль «защитного купола» на средних и дальних дистанциях. Однако пока нет оснований считать два самолёта на видео постоянным или стандартным боевым порядком.

Ракета ядерная или с обычной боевой частью?

Именно вокруг этого вопроса ведутся самые оживлённые споры.

На параде 2025 года ДжЛ-1 была показана в составе стратегических ядерных сил Китая. Независимые военные аналитики также оценивают её как авиационную баллистическую ракету, предназначенную для Х-6Н и способную нести ядерное оружие.

Однако пока официально не подтверждено, что ракета на новом видео — именно ДжЛ-1. Это может быть и авиационная баллистическая ракета другого типа, в том числе оснащённая обычной боевой частью.

Кроме того, то, что видео посвящено удару по военно-морской группировке, не доказывает, что ракета обязательно предназначена для поражения движущихся кораблей. В документальном ролике различные виды оружия могли быть смонтированы в рамках единого боевого сценария.

Что такое «ядерная триада» Китая?

Ядерная триада — это возможность доставки ядерного оружия с помощью трёх типов платформ:

  1. Наземные баллистические ракеты.

  2. Ракеты, запускаемые с подводных лодок.

  3. Оружие, доставляемое стратегической авиацией.

Главная цель такой системы — сохранить возможность ответного удара даже в случае выведения из строя одного из направлений.

Наземные ракетные силы Китая были сформированы значительно раньше. Морской компонент развивался благодаря системам ДжЛ-2 и ДжЛ-3. Х-6Н и ДжЛ-1 стали открытым признанием воздушного компонента.

Особенность воздушной платформы заключается в том, что в период кризиса её можно перебазировать на другой аэродром, изменить маршрут полёта или отозвать до запуска ракеты. Вместе с тем сложная система из бомбардировщика, самолёта-заправщика и истребителей может оставаться уязвимой для атаки противника.

Изменилась ли официальная ядерная политика Китая?

Пекин официально заявляет, что продолжает придерживаться политики неприменения ядерного оружия первым.

В докладе, представленном Министерством иностранных дел Китая в апреле 2026 года в рамках Договора о нераспространении ядерного оружия, вновь подчёркивается, что ядерная стратегия страны направлена на самооборону и что Китай ни при каких обстоятельствах не применит ядерное оружие первым.

Министерство обороны также заявило в июне 2026 года, что ядерные силы поддерживаются на минимальном уровне, необходимом для национальной безопасности, и что Китай не участвует в гонке вооружений.

Поэтому пока нет оснований считать новое видео свидетельством изменения официальной ядерной доктрины. Скорее, оно может быть инструментом демонстрации имеющихся возможностей и стратегического предупреждения.

Почему эти кадры опубликованы именно сейчас?

Китайские военные официально не ответили на этот вопрос. Однако из содержания видео можно выделить три возможных сигнала.

Первый сигнал — переход от платформы к системе.
Если на параде 2025 года были показаны отдельные ракеты и самолёты, то теперь бомбардировщик, малозаметные истребители, беспилотники и военные корабли изображены как единая информационная и ударная сеть.

Второй сигнал — внимание к морскому направлению.
Сценарий построен вокруг обнаружения, отслеживания и поражения крупной надводной группировки с помощью различных платформ. Это показывает, что китайская армия считает важными совместные операции в удалённых морских районах.

Третий сигнал — стратегическая демонстрация.
Даже если точные возможности ракеты не раскрыты, её показ вместе с Дж-20 может быть политическим сигналом для соперников: Китай учится использовать стратегическую авиацию не как отдельную платформу, а в составе широкой системы защиты и обмена информацией. Это аналитический вывод, основанный на структуре кадров.

Какие вопросы пока остаются открытыми?

Несмотря на большой интерес к видеоролику, основные технические данные по-прежнему остаются засекреченными:

  • является ли ракета действительно ДжЛ-1;

  • какова её точная дальность полёта;

  • существуют ли её обычная и ядерная версии;

  • сколько ракет и Х-6Н принято на вооружение;

  • в каком состоянии готовности хранится оружие;

  • является ли эпизод на видео реальными учениями или специально постановочным сюжетом;

  • когда и где был осуществлён полёт.

В открытых аналитических материалах нет подтверждённых данных о боевой части, двигателе, запасе ракет ДжЛ-1 и статусе её боевого дежурства.

От парада к боевому сценарию

Значение нового ролика заключается не в том, что ракета впервые попала в кадр. Она была представлена ещё на параде в 2025 году.

Наиболее важное изменение состоит в том, что теперь оружие показано установленным на бомбардировщике, защищённым малозаметными истребителями и включённым в совместную операцию с участием беспилотников и кораблей.

Тем не менее это ещё не означает, что была запущена ядерная ракета или что Китай принял новую военную доктрину. Пока наиболее осторожный и точный вывод таков: Пекин перешёл на новый этап открытой демонстрации возможностей стратегической авиации, однако реальные технические и боевые параметры системы по-прежнему сохраняются в тайне.

Как вы считаете, это видео — обычная военная пропаганда или серьёзный стратегический сигнал, адресованный соперникам в регионе? Оставьте своё мнение в комментариях и поделитесь статьёй со знакомыми в Telegram или других социальных сетях!

КитайH-6NJ-20Global TimesНародно-освободительная армия Китая
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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