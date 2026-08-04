Индия внедряет новую бизнес-модель для популярной платёжной системы УПИ

Правительство Индии представило законопроект, направленный на коренное изменение финансовой модели популярной сети цифровых платежей Унифиед Пайментс Интерфаке (УПИ). Эта инициатива может создать правовую основу для пересмотра действующего с 2020 года режима нулевой комиссии, при котором с продавцов не взимаются сборы. Об этом Techcrunch.ком сообщает .

По данным Натионал Пайментс Корпоратион оф Индиа, только в июле текущего года система УПИ обработала рекордные 23,66 млрд транзакций. Их общая стоимость составила 29,88 трлн рупий (около 313,4 млрд долларов). Столь беспрецедентный рост системы резко увеличил нагрузку на её инфраструктуру.

Финансовая устойчивость и новые возможности

Политика бесплатных платежей для продавцов в Индии была введена в январе 2020 года, чтобы ускорить массовое распространение системы. Однако с тех пор её работа в основном финансировалась за счёт государственных субсидий и стимулов. В последние годы между министерством финансов, центральным банком и частными платёжными компаниями продолжались жаркие споры о финансировании быстро растущей сети.

Генеральный директор финтех-компании Пине Лабс Амриш Рау поддержал законопроект в социальной сети Кс и отметил, что банкам и стартапам необходимы постоянные инвестиции для расширения сети и обеспечения безопасности. По его мнению, сохранение бесплатных переводов между физическими лицами при введении отдельных комиссий для предпринимателей сделает систему более устойчивой.

Прогнозы рынка и аналитиков

Пока новый законопроект не вводит обязательную комиссию за торговые платежи и не определяет, какие именно транзакции будут охвачены. Ожидается, что эти детали будут постепенно уточняться на последующих этапах. Тем не менее эксперты считают это началом формирования важного источника дохода для платёжной индустрии Индии.

Как сообщает Экономик Тимес, власти рассматривают возможность ограничить любые торговые комиссии не для всех, а только для крупных продавцов. По расчётам аналитиков Джеффериес, введение небольших комиссий за высокостоимостные транзакции УПИ может дополнительно увеличить годовой доход на 50–100 млрд рупий к финансовому году 2028 года.