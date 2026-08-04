Индия внедряет новую бизнес-модель для популярной платёжной системы УПИ

·41·Технологии
Индия внедряет новую бизнес-модель для популярной платёжной системы УПИ

Правительство Индии представило законопроект, направленный на коренное изменение финансовой модели популярной сети цифровых платежей Унифиед Пайментс Интерфаке (УПИ). Эта инициатива может создать правовую основу для пересмотра действующего с 2020 года режима нулевой комиссии, при котором с продавцов не взимаются сборы. Об этом Techcrunch.ком сообщает .

По данным Натионал Пайментс Корпоратион оф Индиа, только в июле текущего года система УПИ обработала рекордные 23,66 млрд транзакций. Их общая стоимость составила 29,88 трлн рупий (около 313,4 млрд долларов). Столь беспрецедентный рост системы резко увеличил нагрузку на её инфраструктуру.

Финансовая устойчивость и новые возможности

Политика бесплатных платежей для продавцов в Индии была введена в январе 2020 года, чтобы ускорить массовое распространение системы. Однако с тех пор её работа в основном финансировалась за счёт государственных субсидий и стимулов. В последние годы между министерством финансов, центральным банком и частными платёжными компаниями продолжались жаркие споры о финансировании быстро растущей сети.

Генеральный директор финтех-компании Пине Лабс Амриш Рау поддержал законопроект в социальной сети Кс и отметил, что банкам и стартапам необходимы постоянные инвестиции для расширения сети и обеспечения безопасности. По его мнению, сохранение бесплатных переводов между физическими лицами при введении отдельных комиссий для предпринимателей сделает систему более устойчивой.

Прогнозы рынка и аналитиков

Пока новый законопроект не вводит обязательную комиссию за торговые платежи и не определяет, какие именно транзакции будут охвачены. Ожидается, что эти детали будут постепенно уточняться на последующих этапах. Тем не менее эксперты считают это началом формирования важного источника дохода для платёжной индустрии Индии.

Как сообщает Экономик Тимес, власти рассматривают возможность ограничить любые торговые комиссии не для всех, а только для крупных продавцов. По расчётам аналитиков Джеффериес, введение небольших комиссий за высокостоимостные транзакции УПИ может дополнительно увеличить годовой доход на 50–100 млрд рупий к финансовому году 2028 года.

ИндияUPIFintechЦифровые платежиЭкономика
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

SpaceX увеличит свои вычислительные мощности более чем в пять разSpaceX увеличит свои вычислительные мощности более чем в пять разСегодня, 10:50В Лондоне на месте исторической пивоварни построят крупный дата-центрВ Лондоне на месте исторической пивоварни построят крупный дата-центрСегодня, 09:22В Техасе на месте выставочного комплекса построят дата-центр мощностью 245 МВВ Техасе на месте выставочного комплекса построят дата-центр мощностью 245 МВСегодня, 08:50Подключение новых дата-центров к сети в Техасе временно приостановленоПодключение новых дата-центров к сети в Техасе временно приостановленоСегодня, 05:25Почему инвесторы Венесур работают с креаторами-инвесторамиПочему инвесторы Венесур работают с креаторами-инвесторамиСегодня, 03:26Венчурный фонд Лигхтспид нанял нового сотрудника через InstagramВенчурный фонд Лигхтспид нанял нового сотрудника через InstagramСегодня, 03:24
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

NASA запечатлело необычное явление в Черном море из космоса
NASA запечатлело необычное явление в Черном море из космоса
Климат под угрозой: вероятность «Супер Эль-Ниньо» достигла 81%
Климат под угрозой: вероятность «Супер Эль-Ниньо» достигла 81%
Впервые в прямом эфире зафиксировано образование нового слоя земной коры на дне океана
Впервые в прямом эфире зафиксировано образование нового слоя земной коры на дне океана
Ученые впервые обнаружили атмосферу на планете, похожей на Землю
Ученые впервые обнаружили атмосферу на планете, похожей на Землю
Apple iPhone 18 Pro впервые показан на видео: Революция в камере и дизайне
Apple iPhone 18 Pro впервые показан на видео: Революция в камере и дизайне
Toyota объявила пожизненную гарантию на электромобили: батареи будут заменять бесплатно
Toyota объявила пожизненную гарантию на электромобили: батареи будут заменять бесплатно
В США покупатель приобрел мощный игровой компьютер в магазине по рекордно низкой цене
В США покупатель приобрел мощный игровой компьютер в магазине по рекордно низкой цене
Энергетическая революция: в продажу поступили новые натрий-ионные аккумуляторы со сроком службы 25 лет
Энергетическая революция: в продажу поступили новые натрий-ионные аккумуляторы со сроком службы 25 лет