Ожидается, что 5 августа верхняя ступень ракеты Falcon 9, которая в январе этого года вывела в космос лунные миссии Firefly Аероспаке и испаке, врежется в поверхность Луны. По данным иксбт.ком, это незапланированное столкновение предоставит учёным уникальную возможность изучить природные процессы и собрать новые научные данные. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает

Согласно расчётам, верхняя ступень ракеты массой около 4000 килограммов и размером с пятиэтажное здание приближается к Луне со скоростью 2,43 км/с. По данным Центра изучения околоземных объектов (КНЭОС), место падения находится рядом с кратером Эйнштейна на видимой стороне Луны. По мнению астронома Билла Грея, первым обнаружившего потенциальное столкновение, в результате события может образоваться новый кратер диаметром более 17 метров.

По словам директора программ научных миссий NASA Джулианны Шайман, изменение траектории ракеты было вызвано взаимодействием солнечной активности и гравитации. Компания выполнила все стандартные процедуры пассивации, включая удаление остатков топлива и отключение активных систем. Однако на высокоэнергетических траекториях в системе Земля–Луна–Солнце невозможно применять сценарии управляемого возвращения, используемые на низких орбитах.

Научные наблюдения и последствия

Из-за отсутствия атмосферы ступень ракеты не замедлится перед ударом, и большая часть кинетической энергии непосредственно передастся поверхности. По оценкам специалистов, поднятый в результате столкновения реголит может взлететь на высоту в десятки километров, а некоторые частицы временно выйти в открытый космос. Хотя эту вспышку невозможно будет увидеть невооружённым глазом из населённых пунктов Земли, её смогут зафиксировать чувствительные телескопы.

После события NASA изучит место падения с помощью аппарата Лунар Реконнаиссанке Орбитер (ЛРО), который уже десять лет картографирует поверхность Луны. Космическое агентство Южной Кореи КАСА также планирует наблюдать за процессом с помощью аппарата Данури. Полученные данные помогут понять структуру выброса пыли и ранее скрытых слоёв поверхности.

Будущая космическая безопасность

Это не первый случай столкновения искусственного объекта с Луной. В 2009 году NASA направило ступень Кентаур ракеты Atlas 5 в кратер Кабеус, чтобы с помощью аппарата ЛКРОСС найти следы замёрзшей воды, а в 2022 году ракета Лонг Марч 3Б из Китая также упала на обратную сторону Луны.

На фоне планов по развитию инфраструктуры на Луне и роста числа миссий такие случаи становятся всё более актуальными. В будущем SpaceX и NASA намерены серьёзно изучить новые способы утилизации верхних ступеней в системе Земля–Луна–Солнце, чтобы снизить риск повреждения космических аппаратов.