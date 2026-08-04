Рунваре представила мобильный дата-центр для искусственного интеллекта

·88·Технологии
Рунваре представила мобильный дата-центр для искусственного интеллекта

Компания Рунваре, занимающаяся инфраструктурой искусственного интеллекта, официально представила свой первый модульный дата-центр под названием Соник Инференке Под. Это решение разработано как единое устройство, адаптированное для транспортировки, способное работать бок о бок с крупными гипермасштабируемыми центрами и устанавливаться в любом месте. С учётом текущего спроса на технологическом рынке оно имеет важное значение. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

В интервью TechCrunch основатель и генеральный директор Рунваре Флавиу Рэдулеску отметил, что распределённые вычислительные мощности будут доминировать в будущем. По его словам, новые поды обеспечивают высококачественную обработку данных и инференс по более низкой цене, чем традиционные серверлесс-платформы и ГПУ-облака.

Преимущества и оперативность модульной системы

Если строительство традиционных дата-центров может занимать месяцы или даже годы, модули Рунваре можно запустить в короткие сроки. Систему можно установить в любой точке, где есть электричество, и быстро адаптировать к новым устройствам. Кроме того, эти поды не используют воду, а оснащены замкнутой системой охлаждения, которую можно построить за несколько дней.

В настоящее время в США, Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе работают в общей сложности 10 таких подов. Компания оказывает услуги организациям, включая Хиггсфиелд AI и Викс, а также располагает 160 готовыми площадками для дальнейшего расширения своей инфраструктуры.

Конкуренция с крупными центрами и безопасность

Согласно имеющимся данным, крупные лаборатории, такие как OpenAI, стремятся построить гигантские центры по всей территории США и даже рассматривают сделки на сотни миллиардов долларов. Однако Рэдулеску не считает эти проекты конкурентами своих подов, поскольку гибкость модульной системы и распределение работы по сети являются её главными преимуществами.

Каждый под работает как часть единой сети. Если по какой-либо причине одно устройство выйдет из строя, прекратится работа не всего объекта, а только одного пода, а трафик автоматически перенаправится на другие мощности. Также существует возможность выделять отдельные поды для специальных клиентов.

Ресурсы и планы на будущее

Высокое потребление энергии и ресурсов центрами искусственного интеллекта вызывает в обществе многочисленные дискуссии. В будущем Рунваре планирует полностью перевести свою инфраструктуру на возобновляемые источники энергии, однако руководство компании признаёт, что достичь этой цели немедленно невозможно.

Отметив, что из-за сложностей при разработке дизайна устройств и схем другие компании не смогут быстро скопировать эту технологию, Рэдулеску добавил, что главная миссия заключается в предоставлении качественного инференса. В декабре компания привлекла инвестиции Сериес А в размере 50 миллионов долларов для расширения своих возможностей.

RunwareИскусственный ИнтеллектДата-ЦентрТехнологииСервер
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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