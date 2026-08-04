Ливерпуль не станет возвращать Джарелла Куансу, несмотря на проблемы в обороне

Английский клуб «Ливерпуль», несмотря на серьезный кризис в линии центральной защиты, не намерен активировать опцию выкупа своего воспитанника Джарелла Куансы. По информации талкСПОРТ, руководство мерсисайдцев считает приоритетной задачей усиление других линий состава на трансферном рынке. Об этом сообщает Goal.com сообщает

Главный тренер «Ливерпуля» Андони Ираола столкнулся с очень сложной ситуацией в преддверии нового сезона. Специалист открыто признал, что команде не хватает игроков в центре обороны. Джо Гомес, получивший травму в победном товарищеском матче с «Сандерлендом» со счетом 4:2, точно пропустит первый тур Премьер-лиги.

Эта потеря усугубила существующие проблемы команды в обороне. Кроме того, молодые таланты Джереми Маке и Джованни Леони восстанавливаются после длительных травм, из-за чего главный тренер лишился опытных центральных защитников.

Кадровый дефицит в обороне

В начале текущего года клуб потратил 60 миллионов фунтов стерлингов на Джереми Маке из «Ренна», чтобы усилить оборону. Однако 21-летний футболист пока не может дебютировать за команду, поскольку еще не полностью восстановился после серьезной травмы плеча. Кроме того, 19-летний Джованни Леони, перешедший из «Пармы» в качестве долгосрочной замены Вирджилу ван Дейку, не выходил на поле с сентября прошлого года.

В июне Ибраима Конате также перешел в «Реал Мадрид» на правах свободного агента, что еще больше снизило оборонительный потенциал команды. Ван Дейк сейчас находится в дополнительном отпуске, поэтому возможности Андони Ираолы стали еще более ограниченными.

Как сообщает Goal.com, нехватка игроков особенно проявилась в товарищеском матче против «Лидса». Тогда тренеру пришлось выпустить в центре обороны подростка Ифеаньи Ндукве, который не сможет участвовать в официальных матчах из-за проблем с рабочей визой, вместе с левым защитником Люком Чемберсом и 18-летним Мором Таллой Ндиайе.

Приоритеты трансферной политики

Согласно условиям соглашения, «Ливерпуль» имел право вернуть за 70 миллионов фунтов стерлингов игрока сборной Англии, проданного прошлым летом. Эта сумма ровно вдвое превышает цену, за которую клуб продал футболиста. Однако руководство предпочитает направить средства на закрытие других проблемных позиций.

В результате «Ливерпуль», оказавшийся в эпицентре серьезных кадровых проблем из-за травм в обороне, будет вынужден искать другие тактические решения в зимнее или летнее трансферное окно. Для Андони Ираолы главный экзамен заключается в том, как он выведет команду из этого сложного испытания.