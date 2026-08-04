DeepSeek представила одну из самых дешёвых языковых моделей в мире

·49·Технологии
DeepSeek представила одну из самых дешёвых языковых моделей в мире

Ценовая конкуренция на рынке искусственного интеллекта вышла на новый уровень. Китайская компания DeepSeek выпустила новую языковую модель В4-Флаш, привлекшую внимание специалистов со всего мира. По данным иксбт.ком, эта разработка стала одной из самых дешёвых крупных языковых моделей в мире по стоимости выполнения тестовых задач и позволила значительно сократить расходы. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

По данным исследовательской компании Артификиал Аналйсис, средняя стоимость выполнения одной тестовой задачи с помощью DeepSeek В4-Флаш составляет 0,03 доллара. Этот показатель является рекордно низким по сравнению с продуктами конкурентов. Так, в модели Claude Fable 5 компании Anthropic аналогичная задача обходится в 3,15 доллара, то есть новая китайская модель более чем в 100 раз дешевле.

Ценовая политика и вычислительные расходы

Эксперты отмечают, что простое сравнение стоимости токенов не всегда даёт точную картину. Для оценки реальных расходов важен и объём вычислений, необходимый модели для формирования ответа. Стоимость токенов новой модели также остаётся достаточно доступной: 0,14 доллара за 1 миллион входных токенов и 0,28 доллара за 1 миллион выходных токенов.

Для сравнения, в модели Кими К3 компании Муншот AI стоимость одной тестовой задачи составляет 0,86 доллара, а в модели OpenAI GPT-5.6 Sol этот показатель достигает 1,86 доллара. Это показывает, что новое решение DeepSeek стало одним из лидеров рынка по оптимизации расходов.

Возможности и показатели качества

Изначально доступные в формате превиев модели ДипСик-В4-Флаш и её версия Pro после официального релиза сохранили прежнюю структуру и размеры. Примечательно, что разработчики лишь повторно запустили процесс постобучения.

Согласно рейтингу Intelligence Индекс, В4-Флаш набрала 50 баллов из 100 по результатам 9 тестов, включавших программирование, логические задачи и офисные сценарии. Этот показатель соответствует уровню Google Gemini 3.6 Флаш. Однако модель немного уступает Кими К3, набравшей 57 баллов, а также Claude Опус 5, Claude Fable 5 и OpenAI GPT-5.6, которые показали ещё более высокие результаты.

Конкуренция на рынке и планы на будущее

Напомним, DeepSeek стала всемирно известной после выпуска модели Р1 в начале 2025 года. После этого компания столкнулась с давлением со стороны таких сильных конкурентов, как Муншот AI, МиниМакс, З.AI, БйтеДанке и Алибаба. Сейчас компания готовит более производительную модель В4-Про, однако дата её выпуска пока держится в секрете.

Тем временем компания Алибаба также представила свою новую флагманскую модель Qwen3.8-Макс, ещё больше усилив конкуренцию на китайском рынке искусственного интеллекта. В таких условиях доступные и эффективные решения DeepSeek помогут компании сохранить и укрепить свои позиции.

DeepSeekИскусственный ИнтеллектТехнологииНейросетиКитай
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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