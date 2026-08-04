Узбекистан занял 94-е место в этом рейтинге: кто впереди в регионе?

Узбекистан занял 94-е место среди 161 государства в рейтинге Legatum Prosperity Index за 2026 год. Страна показала третий результат в Центральной Азии после Казахстана и Кыргызстана, однако новый отчёт также показывает, что благосостояние измеряется не только экономическим ростом или доходами населения.

Позиция в рейтинге означает, что Узбекистан занимает относительно высокое место в регионе. Вместе с тем в мировом масштабе страна по-прежнему остаётся во второй половине списка.

Третий результат в Центральной Азии

В рейтинге за 2026 год Казахстан занял самое высокое место среди государств Центральной Азии — 66-е. Кыргызстан стал вторым с 87-м местом, а Узбекистан — третьим с 94-м.

Таджикистан занял 129-е место, а Туркменистан — 150-е. Таким образом, в отличие от некоторых распространяемых данных, Туркменистан также был включён в исследование за 2026 год.

Место в регионе Государство Мировой рейтинг 1 Казахстан 66 2 Кыргызстан 87 3 Узбекистан 94 4 Таджикистан 129 5 Туркменистан 150

Узбекистан отстаёт от Кыргызстана на семь позиций, а опережает Таджикистан на 35 позиций. Разрыв с Казахстаном составляет 28 позиций.

Швейцария стала новым лидером рейтинга

В мировом списке первое место заняла Швейцария. В профиле страны за 2026 год указано, что это её наивысший текущий и исторический результат.

Россия заняла 103-е место, оказавшись на девять позиций ниже Узбекистана. Эритрея заняла последнее место среди 161 государства, включённого в рейтинг.

Результаты по некоторым государствам выглядят следующим образом:

Государство Место Швейцария 1 Казахстан 66 Кыргызстан 87 Узбекистан 94 Россия 103 Таджикистан 129 Туркменистан 150 Эритрея 161

Этот рейтинг учитывает не только богатство

Legatum Prosperity Index — не простой экономический рейтинг, показывающий, сколько денег есть в стране. Новая методология оценивает благосостояние по трём крупным направлениям:

насколько развита страна; насколько свободны граждане; насколько прочны социальные связи в обществе.

Эти три направления подразделяются на десять основных компонентов и более 150 статистических показателей. Данные берутся из Всемирного банка, Международного валютного фонда, Всемирной организации здравоохранения, ЮНЕСКО, Freedom House, Gallup и других международных источников.

В направлении «Развитие» оцениваются здравоохранение, образование и уровень жизни.

В направлении «Свобода» учитываются мир и безопасность, возможность выражать своё мнение, а также экономическая свобода.

В направлении «Общество» изучается прочность отношений между семьёй, махаллей, обществом и государством.

Поэтому государство с большим валовым внутренним продуктом автоматически не выходит на высокое место. Даже при хороших экономических показателях общий результат может быть ограничен, если уровень свободы, безопасности или общественного доверия остаётся низким.

Что означает 94-е место?

Результат Узбекистана показывает, что страна входит в первую тройку среди пяти государств Центральной Азии. Однако было бы неправильно воспринимать 94-е место как однозначный вывод о том, что «население уже живёт в достатке».

Рейтинг:

не измеряет личные доходы каждой семьи;

не показывает отдельно различия между регионами;

не означает, что качество жизни всех граждан одинаково;

объединяет сильные и слабые стороны государства в единый индекс.

Например, государство может показывать относительно хорошие результаты в сфере образования и здравоохранения, но иметь низкие показатели в области экономической свободы или общественного доверия. Итоговое место формируется на основе баланса этих различных показателей.

Почему место в рейтинге следует осторожно сравнивать с предыдущими годами?

В отчёте Legatum за 2023 год Узбекистан занимал 100-е место среди 167 стран. В новой таблице за 2026 год страна поднялась на 94-е место.

На первый взгляд это выглядит как рост на шесть позиций. Однако организация отмечает, что методология 2026 года была пересмотрена, а количество компонентов и способ объединения данных изменились. Поэтому не следует спешить с выводом, что страна действительно поднялась ровно на шесть позиций, напрямую сравнивая места в двух публикациях.

В новой системе вместо прежних 12 компонентов благосостояние измеряется через три основных домена и десять компонентов. Организация также пересчитала исторические данные на основе обновлённой методологии.

Какие ещё цифры представлены в профиле Узбекистана?

Согласно официальному профилю страны, текущее место Узбекистана — 94-е. В историческом ряду, рассчитанном по новой методологии, наивысшим результатом страны было 87-е место, а самым низким — 119-е. Средняя историческая позиция указана как 101-е место.

Эти цифры показывают, что показатели благосостояния Узбекистана менялись неравномерно. В отдельные годы наблюдался заметный рост, а в другие периоды — отступление.

Почему Казахстан опережает другие страны региона?

Рейтинг учитывает не только нефть, газ или размер экономики. Тем не менее индустриализированная экономика Казахстана, его более широкие финансовые возможности и инфраструктура могут влиять на общий результат.

Хотя Казахстан с 66-м местом значительно опережает Узбекистан, в его профиле также указано, что наивысшим историческим результатом было 63-е место, а самым низким — 82-е.

87-е место Кыргызстана показывает, что благосостояние нельзя объяснить только размером экономики. Государство с меньшей экономикой может показать более высокий результат за счёт отдельных социальных критериев или показателей свободы. Это аналитический вывод, вытекающий из методологии индекса.

Рост в рейтинге должен ощущаться в жизни людей

Повышение позиции в международном индексе важно для имиджа государства и инвестиционной привлекательности. Однако подлинное значение рейтинга проявляется не в самой цифре, а в изменениях в жизни людей.

Рост благосостояния граждане должны ощущать:

получая качественное образование и медицинские услуги;

находя достойную работу и получая доход;

живя в безопасной среде;

свободно выражая своё мнение;

доверяя справедливым законам и институтам;

уверенно планируя будущее своей семьи

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Занятое Узбекистаном 94-е место свидетельствует о сравнительно хорошей позиции в регионе. Однако отставание от Казахстана и Кыргызстана, а также нахождение страны в конце первой сотни мирового рейтинга означают, что для развития всё ещё имеется значительный потенциал.

Как вы считаете, какую сферу Узбекистану следует реформировать в первую очередь, чтобы повысить позицию в рейтинге благосостояния? Оставляйте своё мнение в комментариях и делитесь статьёй со знакомыми в Telegram или других социальных сетях!