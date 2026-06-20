Земля максимально удалится от Солнца: подробности явления афелия

6 июля 2026 года планета Земля пройдет через самую удаленную от Солнца точку своей орбиты — точку афелия. В результате этого астрономического явления расстояние между нашей планетой и центральной звездой превысит 152 миллиона километров. Об этом, опираясь на данные Московского планетария, сообщает TASS. Об этом Ixbt.com сообщает .

Для справки: каждый год в начале января Земля находится в перигелии — ближайшей к Солнцу точке. В это время расстояние составляет примерно 147 миллионов километров. Показатель в июле почти на 5 миллионов километров больше, чем в январе. Такое изменение расстояния является естественным процессом, связанным с движением по эллиптической орбите в космосе.

Вид и размеры солнечного диска

Из-за увеличения расстояния видимый размер Солнца на небесном своде достигнет своего годового минимума. По расчетам астрономов, в июле солнечный диск будет казаться примерно на 3 процента меньше в диаметре по сравнению с январем. Однако заметить эту разницу невооруженным глазом практически невозможно.

Эту разницу можно увидеть только путем сравнения фотографий, сделанных с помощью профессиональных телескопов и специального оборудования. Кадры, полученные в одинаковых условиях в январе и июле, подтверждают изменение визуального размера Солнца. Астрономы-любители из Узбекистана также могут наблюдать это явление, однако не следует забывать о мерах безопасности.

Специалисты напоминают, что при наблюдении или фотографировании Солнца обязательно необходимо использовать специальные защитные фильтры. Взгляд на Солнце незащищенным глазом или через обычный бинокль может привести к тяжелым ожогам сетчатки и полной потере зрения.

Связь между расстоянием и температурой воздуха

У многих закономерно возникает вопрос: почему, когда Земля удаляется от Солнца, температура воздуха в Северном полушарии, включая Узбекистан, не падает? На самом деле смена времен года на нашей планете зависит не от расстояния до Солнца, а от угла наклона земной оси относительно плоскости орбиты.

Именно в июле северный полюс Земли наклонен в сторону Солнца, что обеспечивает более прямой угол падения солнечных лучей и большую продолжительность светового дня. Поэтому, несмотря на максимальное расстояние, у нас царит лето. В Южном же полушарии в это время, наоборот, наблюдается зима.

В заключение можно сказать, что явление афелия является доказательством сложного и точно выверенного движения Земли в космосе. Хотя это событие не оказывает значительного влияния на климат, оно имеет важное значение для фундаментальной науки и космической навигации.