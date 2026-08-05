Ожидается, что молодой вингер английского «Ливерпуля» Рио Нгумоха проведёт более успешную и яркую футбольную карьеру, чем Ян Диоманде, который близок к переходу в «Реал Мадрид». Об этом Goal.com сообщает .

В прошлом сезоне Нгумоха добился чрезвычайно важных успехов в составе «Ливерпуля». В частности, он забил победный гол в компенсированное время своего дебютного матча в Премьер-лиге и стал самым молодым автором гола в истории клуба. Чуть более чем через месяц он стал самым молодым игроком «Ливерпуля», вышедшим на поле в Лиге чемпионов, установив ещё один рекорд.

Мнение экспертов и трансферный рынок

Президент клуба «Питерборо Юнайтед» Дарраг МакИнтайр, выступая в эфире талкСПОРТ, высоко оценил перспективы молодого футболиста. По его мнению, Нгумоха в текущем сезоне станет настоящей сенсацией и даже завоюет звание лучшего молодого игрока Премьер-лиги. Эксперт отдельно отметил, что футболист одинаково хорошо может действовать как на правом, так и на левом фланге.

Тем временем сообщалось, что «Реал Мадрид» завершил переговоры о переходе нападающего «РБ Лейпциг» Яна Диоманде за 130 миллионов евро. Несмотря на ожидания одной из самых громких сделок летнего трансферного окна, МакИнтайр выразил уверенность, что в будущем Рио Нгумоха добьётся ещё более впечатляющих результатов.

Успехи на международной арене и планы «Ливерпуля»

Талантливый вингер успел проявить себя и на международном уровне. Главный тренер сборной Англии Томас Тухель выпустил молодого футболиста в товарищеском матче против Новой Зеландии. Благодаря уверенной игре во втором тайме Нгумоха был признан лучшим игроком встречи, а известный комментатор Адриан Дюрэм назвал его сильнейшим правым вингером Англии.

На клубном уровне «Ливерпуль» пытается восполнить пробел, образовавшийся после ухода легендарного футболиста команды Мохамеда Салаха. После ухода Салаха «красные» пригласили Виктора Муньоса, чтобы усилить линию атаки. Тем не менее Рио Нгумоха демонстрирует, что у него есть отличная возможность закрепиться в основном составе.