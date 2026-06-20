Google и Refik Anadol представили Dataland — первый в мире музей искусственного интеллекта

·1·Технологии
Google и Refik Anadol представили Dataland — первый в мире музей искусственного интеллекта

Технологический гигант Google и известный медиахудожник Refik Anadol объявили о создании Dataland — первого в мире музея, полностью основанного на искусственном интеллекте (AI). Расположенное в знаменитом комплексе The Grand LA в Лос-Анджелесе, это арт-пространство полностью меняет концепцию традиционного музея, превращаясь в динамическую экосистему, которая адаптируется к эмоциям и движениям посетителей. Об этом сообщает Ixbt.com сообщает в материале.

Дебютная экспозиция музея под названием «Сны машины: Тропический лес» основана на системе Large Nature Model (LNM), обученной на огромных массивах данных о природе. По данным ixbt.com, проект занимает площадь 2500 квадратных метров, где сложные цифровые данные преобразуются в генеративную реальность высокого разрешения с разрешением 1,2 миллиарда пикселей. Для реализации этого процесса использовалась инфраструктура Google Cloud, включая Gemini Enterprise Agent Platform и инструменты Compute Engine.

Активное взаимодействие человека и технологий

Особенность музея Dataland заключается в том, что он вступает в «активный диалог» с посетителями. С помощью специальных датчиков система отслеживает движения людей, частоту сердечных сокращений и даже температуру кожи. Алгоритмы Google обрабатывают эти данные в режиме реального времени, изменяя звуки, визуальные образы и даже запахи в зале. Например, в зависимости от волнения или спокойствия посетителя, пейзаж тропического леса и пение птиц будут проявляться по-разному.

Во время выставки гости погружаются в созданную AI интерпретацию тропических лесов Амазонии. Крики попугаев, запах влажной земли после дождя и завораживающая гармония цветов переносят человека в совершенно другой мир. Это не просто просмотр, а мультисенсорный опыт, воздействующий на все органы чувств.

Экологический подход и интерактивный финал

Проект значим не только с технологической, но и с экологической точки зрения. Все вычисления и AI-модели музея работают на платформе Google Cloud, при этом 87% потребляемой энергии поступает из возобновляемых без углеродных источников. Это может служить примером того, как современное искусство и высокие технологии могут развиваться без вреда для окружающей среды.

В конце визита гостей ждут неожиданные сюрпризы. Им будут доступны следующие возможности:

  • попробовать шоколад со специальными ароматами, созданными AI-моделью в соответствии с эмоциями человека;
  • напечатать футболки с уникальными изображениями, возникшими в результате интерактивного взаимодействия в музее;
  • приобрести эксклюзивные цифровые или печатные произведения искусства, основанные на их посещении.
Музей Dataland официально откроет свои двери 20 июня. Этот проект является важным шагом, демонстрирующим будущее искусства, в котором граница между человеком и машиной практически стирается.

GoogleDatalandИскусственный ИнтеллектИскусствоТехнологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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