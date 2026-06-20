Лауреат Нобелевской премии Джон Джампер перешел из Google DeepMind в Anthropic

·28·Технологии
Лауреат Нобелевской премии Джон Джампер перешел из Google DeepMind в Anthropic

В мире искусственного интеллекта произошел неожиданный трансфер: известный ученый Джон Джампер, недавно удостоенный Нобелевской премии по химии, покинул лабораторию DeepMind в составе Google. Джампер, считающийся одним из самых влиятельных специалистов в этой области, продолжит свою деятельность в компании Anthropic — одном из главных конкурентов Google. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает издание.

Джон Джампер эффективно работал в команде DeepMind почти девять лет. На своей странице в социальной сети Кс (бывший Twitter) он выразил благодарность руководителю компании Демису Хассабису, отметив, что DeepMind останется уникальным местом для научных открытий. По словам Джампера, Хассабис дал ему возможность возглавить проект AlphaFold всего через шесть месяцев после защиты докторской диссертации.

Революция AlphaFold и научные достижения

Джон Джампер и Демис Хассабис были удостоены Нобелевской премии в 2024 году за создание модели искусственного интеллекта AlphaFold, способной предсказывать 3Д-структуру белков на основе генетической последовательности. Эта технология произвела настоящую революцию в биологии и медицине, так как определение структуры белков ранее было сложным процессом, требовавшим десятилетий работы.

По сообщению издания Bloomberg, в последнее время Джампер также играл важную роль в команде по разработке инструментов программирования Google. Однако сообщается, что технологический гигант сталкивается с определенными трудностями при продаже этих инструментов бизнес-структурам. Его переход в Anthropic демонстрирует, насколько обострилась борьба за специалистов по AI.

Ротация кадров и усиление конкуренции

Для DeepMind это не единственная потеря за неделю. Ранее стало известно, что один из основателей Чарактер AI Ноам Шазир также покинул Google и присоединился к команде OpenAI. Подобные перемещения сильнейших ученых и инженеров мира могут существенно повлиять на баланс сил на рынке искусственного интеллекта.

Эта новость важна и для любителей технологий в Узбекистане, так как гонка между Anthropic (создателем модели Claude) и OpenAI (создателем ChatGPT) выходит на новый этап. Переход высококвалифицированных кадров уровня нобелевского лауреата к конкурентам ускорит появление еще более совершенных и умных алгоритмов в будущем.

Пока не раскрыто, над каким именно проектом Джон Джампер будет работать в компании Anthropic. Однако его опыт в биологии и сложных вычислительных системах, несомненно, послужит расширению возможностей моделей следующего поколения Anthropic.

GoogleDeepMindAnthropicNobelИскусственный Интеллект
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор
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