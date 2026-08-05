Новая дисциплинарная политика Челси вызвала возмущение болельщиков

Английский клуб «Челси» объявил о новой политике дисциплинарных санкций, вызвавшей серьёзные обсуждения среди болельщиков. Как сообщает Goal.com, в официальном руководстве клуба указано, что за несанкционированную передачу билета и сексуальное насилие предусмотрено наказание одинакового уровня, что вызвало возмущение и удивление в футбольном сообществе. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Согласно документу, опубликованному на официальном сайте клуба, за оба этих нарушения применяются одинаковые санкции — 12-месячный запрет на посещение стадиона «Стэмфорд Бридж» и немедленная конфискация сезонного абонемента. Это решение подняло вопрос о соразмерности наказаний за различные правонарушения и вызвало закономерные вопросы у представителей преданных фанатских объединений.

Дисциплинарные меры и вопрос соразмерности

Руководство «Челси» подчёркивает, что каждый случай будет рассматриваться отдельно, а наказание может быть как строже, так и мягче установленной нормы. В заявлении клуба говорится: «Данная система санкций и запретов является руководством, призванным показать подход клуба к нарушениям правил поведения и использования билетов».

Этот шаг был предпринят в то время, когда ведущие клубы Английской Премьер-лиги ужесточают борьбу со вторичным рынком билетов. Многие болельщики выражают недовольство политикой клуба, который, по их мнению, отдаёт предпочтение дорогим билетам иностранным туристам, приезжающим на матчи лишь однажды. Самостоятельная передача билетов другим лицам часто создаёт трудности для преданных болельщиков.

Виды наказаний за другие правонарушения

Помимо нарушений, связанных с билетами, руководство предусматривает более строгие меры наказания за тяжкие преступления и опасное поведение. В частности, физическое нападение на сотрудников клуба и масштабное мошенничество с билетами относятся к основным нарушениям, которые могут привести к бессрочному запрету на посещение матчей клуба.

Также указано, что лица, пронёсшие на матч запрещённые предметы или нарушившие запрет на посещение стадиона, могут получить трёхлетнюю дисквалификацию. В футбольном мире такие строгие правила свидетельствуют о стремлении клубов обеспечивать безопасность и поддерживать порядок, однако чрезмерная жёсткость отдельных положений по-прежнему остаётся в центре обсуждений.