AnTuTu назвал лучшие Андроид-смартфоны за июль

Популярная платформа AnTuTu представила июльский рейтинг лучших Андроид-смартфонов по уровню удовлетворённости пользователей. В отличие от традиционных бенчмарков производительности, этот список основан не на синтетических тестах, а на реальных отзывах владельцев устройств, оставленных через приложение, и отражает предпочтения китайского рынка и местных пользователей. Об этом сообщает иксбт.ком.

По данным иксбт.ком, по итогам июля лучший результат показал Redmi К90 Ultra — 97,54% положительных оценок. Несмотря на то что гаджет вышел на рынок лишь в конце июня, он быстро успел стать лидером. Пользователи высоко оценили сочетание цены и возможностей устройства.

Лидеры и их возможности

Смартфон оснащён процессором Snapdragon 8 Элите, системой активного охлаждения, аккумулятором ёмкостью 8550 мА·ч и технологией быстрой зарядки мощностью 100 Вт. Кроме того, устройство получило 6,83-дюймовый дисплей с частотой обновления 165 Hz. Среди недостатков некоторые пользователи отметили шум вентилятора и большой вес.

Второе место в рейтинге занял Xiaomi 17 Max, набравший 97,5% положительных отзывов. Модель получила 6,9-дюймовый экран с разрешением 1,5К, аккумулятор ёмкостью 8000 мА·ч, проводную зарядку мощностью 100 Вт, беспроводную зарядку мощностью 50 Вт и тройной камерный модуль с оптикой Леика: основной сенсор на 200 MP, перископический на 50 MP и сверхширокоугольный объектив на 50 MP.

Тройку лидеров замкнул Huawei Mate 70 Pro Премиум Эдитион с результатом 97,07%. Несмотря на упрощённую версию процессора Кирин 9020, пользователи высоко оценили стабильность HarmonyOS, плавность интерфейса и качество съёмки.

Тенденции рынка

Рейтинг полностью основан на мнениях пользователей и не связан с синтетическими тестами.

Все модели в десятке отобраны на основе данных китайского рынка.

Самое интересное, что почти половину устройств, вошедших в топ-10, составили модели бренда Oppo.

По словам экспертов, эта статистика составлена на основе отзывов, собранных до 31 июля 2026 года, и показывает, что покупатели всё больше внимания уделяют соотношению цены и качества.