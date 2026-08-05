Почему Telegram временно удалили из App Store

·88·Технологии
Почему Telegram временно удалили из App Store

Популярный мессенджер Telegram временно удалили из App Store, что привлекло внимание миллионов пользователей и экспертов по всему миру. По данным иксбт.ком, после этого основатель приложения Павел Дуров заявил, что произошедшее было не системной ошибкой, а целенаправленной атакой киберпреступников. Об этом Иксбт.ком сообщает об этом.

Как выяснилось, злоумышленники использовали сложную схему для шантажа владельцев популярных каналов и групп. Вместо публикации новых постов они редактировали старые записи и незаметно добавляли в них запрещённый контент, созданный с помощью искусственного интеллекта. Поскольку посты были опубликованы ранее, большинство участников не заметили изменений, а система жалоб также не сработала вовремя.

Какой метод использовали шантажисты?

По словам Павла Дурова, такие действия организовали так называемые «шантажисты удаления». Преступники требовали деньги у владельцев крупных публичных каналов, угрожая разместить запрещённые материалы, а затем пожаловаться на них компании Apple. Если владельцы отказывались выполнять требования, злоумышленники пытались добиться блокировки канала или временного удаления всего приложения из магазина.

После того как служба безопасности обнаружила нарушение, команда Telegram немедленно удалила запрещённый контент и заблокировала аккаунт нарушителя. Затем Apple восстановила мессенджер и вернула его в магазин приложений.

Критика подхода Apple

Руководство Telegram подчеркнуло, что для борьбы с незаконным контентом широко использует как автоматические, так и ручные инструменты модерации. Именно благодаря этим строгим механизмам защиты злоумышленникам приходится искать всё более сложные способы обойти систему.

При этом Павел Дуров резко раскритиковал действия Apple. По его мнению, технологический гигант сначала удалил приложение из магазина и лишь затем связался с разработчиками, что является опасной практикой. Такой подход может представлять угрозу и для других крупных платформ с пользовательским контентом.

В свою очередь, Apple также прокомпиментировала ситуацию, подтвердив, что Telegram временно удалили из магазина из-за обнаружения материалов, нарушающих его правила. После удаления запрещённого контента и блокировки нарушителя приложение вернули в каталог в течение нескольких часов.

TelegramApp StoreПавел ДуровAppleКибербезопасность
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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