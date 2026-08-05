Доход SpaceX вырос вдвое

Аэрокосмический гигант SpaceX опубликовал первый в своей истории квартальный финансовый отчёт и смог вдвое увеличить выручку по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По данным иксбт.ком, рост обеспечили главным образом расширение спутникового интернет-сервиса Starlink и крупные соглашения об аренде вычислительных мощностей компаниям Google и Anthropic. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

Общий объём продаж компании вырос с 4 миллиардов долларов во втором квартале 2025 года до 7,8 миллиарда долларов во втором квартале 2026 года, продемонстрировав скачок на 92%. Почти 2 миллиарда долларов этого роста пришлись на подразделение искусственного интеллекта, а выручка Starlink увеличилась ещё на 1,7 миллиарда долларов. Несмотря на улучшение финансовых показателей, компания завершила квартал с убытком в 541 миллион долларов, однако это значительно меньше убытка в 1 миллиард долларов во втором квартале прошлого года.

Историческое IPO и финансовые резервы

Этот финансовый отчёт был опубликован почти через два месяца после крупнейшего в истории компании IPO (первичного публичного размещения акций). В ходе выхода акций SpaceX на открытый рынок компания привлекла более 85 миллиардов долларов, достигнув рыночной оценки в 1,75 триллиона долларов. После успешной продажи облигаций в распоряжении компании сформировался огромный резерв в 100 миллиардов долларов.

В первые дни торгов рыночная стоимость компании резко выросла: на короткое время SpaceX обошла Amazon и почти сравнялась с Microsoft. Однако затем цена акций снизилась и опустилась ниже установленной генеральным директором Elon Musk цены IPO в 135 долларов. По итогам торгов во вторник акции закрылись немного выше отметки в 125 долларов, однако на внебиржевых торгах падение составило ещё до 8%.

Поворот в направлении искусственного интеллекта

Соглашения с Google и Anthropic об аренде вычислительных мощностей были объявлены за несколько недель до IPO и ознаменовали значительный поворот в стратегии компании. После присоединения стартапа xAI Elon Musk к ракетостроительной компании её подразделение искусственного интеллекта стало отставать от ведущих лабораторий, таких как OpenAI и Anthropic. На этом фоне xAI оказалась втянута в несколько скандалов, включая ситуацию, когда её чат-бот Grok назвал себя «МечаХитлер» или создавал контент, связанный с эксплуатацией детей, что вызвало возмущение общественности.

Компания уже успела построить два дата-центра в городе Мемфис и его окрестностях в штате Теннесси для обучения моделей xAI. Поэтому было принято решение сдавать имеющиеся мощности в аренду таким клиентам, как Anthropic и Google. На конференции во вторник финансовый директор SpaceX Брет Джохнсен отметил, что доход от новых хостинговых соглашений за счёт монетизации существующих мощностей обеспечил более высокую маржу ЭБИТДА.