Манчестер Сити хочет подписать Педру Нету

С приближением летнего трансферного окна гранды европейского футбола начали работу над усилением своих составов. По данным талкСПОРТ, действующий чемпион Англии «Манчестер Сити» нашёл кандидата на замену вингеру, который, как ожидается, покинет команду. «Горожане» сделали главной целью подписание футболиста «Челси» Педру Нету. Об этом сообщает Goal.com.

Как стало известно, бразильский нападающий Савиньо хочет покинуть «Манчестер Сити» из-за недостатка игровой практики. После сложного сезона на «Этихад Стэдиум» футболист близок к переходу в «Тоттенхэм». «Тоттенхэм» следит за Савиньо на протяжении последних 12 месяцев и рассматривает его в качестве приоритетной трансферной цели.

Возможная встреча Энцо Марески и Педру Нету

В случае ухода Савиньо главный тренер «Манчестер Сити» Энцо Мареска хочет пригласить Педру Нету для усиления фланга. Специалист уже работал с португальским вингером в «Челси». Этот фактор повышает вероятность осуществления трансфера.

Педру Нету стабильно выступает с тех пор, как в 2024 году перешёл из «Вулверхэмптона» в «Челси». В составе лондонского клуба он 54 раза выходил в стартовом составе в матчах лиги, забил 9 голов и суммарно совершил 21 результативное действие. Несмотря на это, его будущее на «Стэмфорд Бридж» остаётся под вопросом.

Перестановки и конкуренция в «Челси»

После прихода главного тренера Хаби Алонсо в «Челси» произошли изменения в составе. Отсутствие клуба в еврокубках и крупные трансферы, проведённые для усиления команды, включая переход Моргана Роджерса за 117 миллионов фунтов стерлингов, могут ограничить возможности Педру Нету.

Поэтому 26-летний футболист рассматривает переход в другую команду, чтобы получать постоянную игровую практику. Однако «Манчестер Сити» не единственный претендент на игрока.

«Ливерпуль» также ищет правого вингера после того, как его звезда Мохамед Салах объявил об уходе с «Энфилда» в конце сезона. Мерсисайдцы рассматривают Педру Нету в качестве достойной замены египетскому нападающему и внимательно следят за ситуацией.