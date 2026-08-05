Ливерпуль близок к трансферу вингера Пари Сен-Жермен Ибрагима Мбайе

·48·Спорт
Ливерпуль близок к трансферу вингера Пари Сен-Жермен Ибрагима Мбайе

Английский Ливерпуль начал активную работу на трансферном рынке, стремясь кардинально обновить свою линию атаки. По информации RMC Sport, мерсисайдцы предпринимают серьёзные попытки подписать талантливого вингера Пари Сен-Жермен Ибрагима Мбайе. Футболист сборной Сенегала считает проект Ливерпуля приоритетным и дал положительный ответ на возможный трансфер. Об этом Goal.com сообщает .

В настоящее время руководство Ливерпуля ведёт переговоры не только по трансферу Мбайе, но и по его одноклубнику Брадли Барколе. Несмотря на то что в прошлом сезоне Ибрагим провёл 30 матчей за Пари Сен-Жермен и забил 3 гола, он не был полностью удовлетворён игровой практикой. Именно этот фактор и ограниченные возможности во Франции подтолкнули футболиста к решению покинуть команду.

Конкуренция за трансфер и финансовые условия

Парижский клуб требует 50 миллионов евро за своего перспективного футболиста. Эта цена объясняется яркой игрой Мбайе на последнем чемпионате мира, включая гол в матче против Франции, завершившемся со счётом 3:1. Руководство Пари Сен-Жермен заявило о готовности расстаться с игроком при поступлении достойного предложения.

Однако Ливерпуль не единственный претендент на талантливого футболиста. Другие английские гранды — Тоттенхэм и Манчестер Сити — также внимательно следят за выступлениями Мбайе. Кроме того, немецкая Боруссия Дортмунд уже направляла предварительные запросы по игроку.

Новые повороты в переговорах

В трансферном процессе Ибрагима Мбайе важную роль играют его новый агент Жорже Мендеш и его агентство Гестифуте. Как стало известно, футболист был в шаге от продолжения карьеры в Бундеслиге: соглашение с РБ Лейпцигом практически считалось заключённым. Однако из-за срыва другой сделки, связанной с переходом Усмана Диоманда в Пари Сен-Жермен, эта договорённость также не состоялась.

Сейчас Ливерпуль напрямую вышел на агентство и получает преимущество в переговорах. Главный тренер неоднократно подчёркивал необходимость усилить фланги перед началом нового сезона. На пресс-конференциях специалист открыто заявлял, что команде особенно нужны новые игроки на позиции вингера — как воздух.

Если Пари Сен-Жермен продаст Мбайе примерно за заявленные 50 миллионов евро, это станет для клуба очередным финансовым успехом после перехода Гонсалу Рамуша в Милан. Ливерпуль же рассчитывает с помощью этих трансферов ещё больше усилить свой атакующий потенциал.

ЛиверпульПари Сен-ЖерменИбрагим МбайеТрансферПремьер-лига Англии
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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