МСИ представила специальную серию Драко Эпик к своему 40-летию
Один из известных технологических брендов МСИ представил специальные юбилейные продукты в рамках празднования своего 40-летия. Как сообщает иксбт.ком, компания представила Драко Эпик новую линейку продуктов, отличающуюся оригинальным визуальным оформлением. Об этом Иксбт.ком сообщает .
Как следует из названия новой серии, основное внимание уделено теме драконов. Этот символический образ отражён в радиаторах охлаждения устройств, компьютерных корпусах и других элементах, придавая продуктам оригинальный внешний вид.
Ряд устройств юбилейной линейкиВ рамках специальной линейки важнейшие и наиболее востребованные компоненты компьютерного мира получили новый дизайн. В частности, пользователям доступен комплект, включающий следующие устройства:
- Видеокарты
- Системные платы
- Системы жидкостного охлаждения
- Блоки питания
- Наушники
- Компьютерные корпуса
По словам специалистов, кожух системы охлаждения новой видеокарты получил лишь небольшие изменения, тогда как её задняя панель была полностью переработана. Это обеспечивает соответствие устройства юбилейной линейке.
В целом подход МСИ носит классический характер. Хотя компания не представила совершенно новые или уникальные технологические устройства, внешний вид серийных моделей был значительно дополнен в честь юбилея.
Пока компания не раскрыла цены на устройства этой ограниченной серии. Кроме того, все новинки планируется выпустить в продажу лишь ограниченным тиражом.
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