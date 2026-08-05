МСИ представила специальную серию Драко Эпик к своему 40-летию

Один из известных технологических брендов МСИ представил специальные юбилейные продукты в рамках празднования своего 40-летия. Как сообщает иксбт.ком, компания представила Драко Эпик новую линейку продуктов, отличающуюся оригинальным визуальным оформлением. Об этом Иксбт.ком сообщает .

Как следует из названия новой серии, основное внимание уделено теме драконов. Этот символический образ отражён в радиаторах охлаждения устройств, компьютерных корпусах и других элементах, придавая продуктам оригинальный внешний вид.

Ряд устройств юбилейной линейки

В рамках специальной линейки важнейшие и наиболее востребованные компоненты компьютерного мира получили новый дизайн. В частности, пользователям доступен комплект, включающий следующие устройства:

Видеокарты

Системные платы

Системы жидкостного охлаждения

Блоки питания

Наушники

Компьютерные корпуса

Одним из наиболее заметных представленных продуктов стала видеокарта GeForce RTX 5080 16Г Суприм Драко Эпик Эдитион. Эта модель создана на базе обычной RTX 5080 Суприм и претерпела изменения главным образом в дизайне.

По словам специалистов, кожух системы охлаждения новой видеокарты получил лишь небольшие изменения, тогда как её задняя панель была полностью переработана. Это обеспечивает соответствие устройства юбилейной линейке.

В целом подход МСИ носит классический характер. Хотя компания не представила совершенно новые или уникальные технологические устройства, внешний вид серийных моделей был значительно дополнен в честь юбилея.

Пока компания не раскрыла цены на устройства этой ограниченной серии. Кроме того, все новинки планируется выпустить в продажу лишь ограниченным тиражом.