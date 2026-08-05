МСИ представила специальную серию Драко Эпик к своему 40-летию

·42·Технологии
МСИ представила специальную серию Драко Эпик к своему 40-летию

Один из известных технологических брендов МСИ представил специальные юбилейные продукты в рамках празднования своего 40-летия. Как сообщает иксбт.ком, компания представила Драко Эпик новую линейку продуктов, отличающуюся оригинальным визуальным оформлением. Об этом Иксбт.ком сообщает .

Как следует из названия новой серии, основное внимание уделено теме драконов. Этот символический образ отражён в радиаторах охлаждения устройств, компьютерных корпусах и других элементах, придавая продуктам оригинальный внешний вид.

Ряд устройств юбилейной линейки

В рамках специальной линейки важнейшие и наиболее востребованные компоненты компьютерного мира получили новый дизайн. В частности, пользователям доступен комплект, включающий следующие устройства:

  • Видеокарты
  • Системные платы
  • Системы жидкостного охлаждения
  • Блоки питания
  • Наушники
  • Компьютерные корпуса
Одним из наиболее заметных представленных продуктов стала видеокарта GeForce RTX 5080 16Г Суприм Драко Эпик Эдитион. Эта модель создана на базе обычной RTX 5080 Суприм и претерпела изменения главным образом в дизайне.

По словам специалистов, кожух системы охлаждения новой видеокарты получил лишь небольшие изменения, тогда как её задняя панель была полностью переработана. Это обеспечивает соответствие устройства юбилейной линейке.

В целом подход МСИ носит классический характер. Хотя компания не представила совершенно новые или уникальные технологические устройства, внешний вид серийных моделей был значительно дополнен в честь юбилея.

Пока компания не раскрыла цены на устройства этой ограниченной серии. Кроме того, все новинки планируется выпустить в продажу лишь ограниченным тиражом.

MSIDraco EpicВидеокартаRTX 5080Технологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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