Джанни Инфантино похвалил рекорды Килиана Мбаппе

·70·Спорт
Джанни Инфантино похвалил рекорды Килиана Мбаппе

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино на своей странице в социальной сети высоко оценил исторические достижения капитана сборной Франции Килиана Мбаппе на чемпионате мира. Это заявление вызвало большой резонанс в футбольном мире и показало, что были осуждены не только расистские нападки на форварда, но и отмечены его выдающиеся спортивные успехи. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Исторические рекорды и результаты на чемпионате

Нападающий «Реала» своей очередной яркой игрой на чемпионате мира вновь подтвердил, что является одним из величайших игроков в истории футбола. После чемпионата мира, прошедшего в Северной Америке, глава ФИФА не скрывал восхищения стабильностью и талантом французского футболиста.

По данным иКсБТ.ком и других международных источников, Джанни Инфантино на своей странице в Instagram отдельно отметил, что 25-летний футболист во второй раз подряд завоевал «Золотую бутсу». Забив десять голов на турнире, Килиан Мбаппе стал лучшим бомбардиром в истории соревнования и лучшим голеадором сборной Франции за всё время.

Жёсткая позиция против расизма и дискриминации

Однако итоги турнира не ограничились исключительно выдающимися спортивными успехами. Неприятные события после соревнования, включая ряд дискриминационных заявлений политиков, разочаровали футбольную общественность.

Президент ФИФА решительно осудил расистские и дискриминационные высказывания сенатора Парагвая Селесты Амариль в адрес форварда. Эти негативные комментарии, широко распространившиеся в интернете, вызвали резкое возмущение общественности и представителей правительств по всему миру.

Парагвайский сенатор допустила необоснованные личные нападки на Килиана Мбаппе и использовала оскорбительные слова о его происхождении. Этот инцидент был встречен с негодованием в спортивном мире и стал предметом широкого обсуждения.

В своём заявлении Джанни Инфантино решительно подчеркнул, что весь футбольный мир и общество солидарны с капитаном сборной Франции. Он пообещал продолжать работу над тем, чтобы футбол оставался безопасным и инклюзивным пространством для всех, а спорт и общество в целом были очищены от расизма.

Килиан МбаппеФИФАДжанни ИнфантиноРеал МадридФутбол
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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