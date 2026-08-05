SpaceX купила у Tesla аккумуляторы на сотни миллионов долларов

Компания SpaceX под руководством Илона Маска значительно увеличила объём закупок промышленных систем хранения энергии Tesla Мегапак, произведённых Tesla, уже в текущем году. Согласно данным финансового отчёта, опубликованного во вторник, только во втором квартале на эти аккумуляторы было потрачено 295 миллионов долларов, а общий объём закупок с начала года достиг 329 миллионов долларов. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает издание.

Эти крупные сделки наглядно демонстрируют, насколько тесно связаны между собой компании, принадлежащие Илону Маску. Известно, что Маск одновременно руководит SpaceX и Tesla и является одним из их основных акционеров. Кроме того, его стартап xAI, работающий в сфере искусственного интеллекта, ранее приобрёл принадлежащую ему социальную платформу Кс, а в начале текущего года стало известно, что SpaceX включила xAI в свою структуру.

Роль аккумуляторов в центрах искусственного интеллекта

По мнению экспертов, эти промышленные аккумуляторные системы устанавливаются главным образом для использования в дата-центрах xAI. Ещё до объединения xAI со SpaceX компания приобрела для своих серверных центров устройства Tesla Мегапак на 430 миллионов долларов. Для сравнения: в первом квартале текущего года xAI купила аналогичное оборудование всего на 34 миллиона долларов.

Также со ссылкой на нормативные документы сообщается, что по состоянию на декабрь 2025 года SpaceX приобрела электромобили Tesla Cybertruck общей стоимостью 131 миллион долларов по рекомендованной розничной цене производителя. Такие крупные закупки показывают, насколько масштабным является сотрудничество между корпорациями.

Ключевые задачи в энергоснабжении

Хотя xAI в основном использует природный газ для питания своих дата-центров, в том числе десятки турбин, расположенных в районе проекта Колоссус, крупные аккумуляторы Tesla Мегапак остаются важной частью инфраструктуры. Они не только обеспечивают резервное питание, запускающееся за одну секунду, но и поставляют дополнительную энергию в периоды пикового потребления графических процессоров.

Потребность центров искусственного интеллекта в электроэнергии постоянно меняется в зависимости от процессов обучения моделей и обработки запросов. Такие резкие скачки могут привести к дополнительным расходам со стороны местных коммунальных служб или перегрузить расположенные на объектах генераторы. Аккумуляторы сглаживают эти колебания, помогая снизить затраты и обеспечить бесперебойную работу дата-центра.