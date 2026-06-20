Новые данные, полученные с помощью детектора Алфа Магнетик Спектрометер (АМС-02), установленного на Международной космической станции (МКС), ставят под сомнение современные астрофизические модели. В результате исследований в составе космических лучей была обнаружена аномальная структура, которую невозможно объяснить существующими теориями. Это открытие может коренным образом изменить наши представления о возникновении и движении частиц во Вселенной. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает в новости.

Космические лучи — это потоки частиц с чрезвычайно высокой энергией, которые возникают в основном в результате экстремальных событий, таких как взрывы сверхновых звезд. В ходе этих процессов в космос выбрасываются различные элементы, вплоть до железа, которые движутся по галактике миллионы лет со скоростью, близкой к скорости света, и достигают Земли. Исследование, опубликованное в журнале Фйсикал Ревиев Леттерс, раскрыло неожиданные свойства именно этих частиц.

Прибор АМС-02 работает в открытом космосе более 13 лет и зафиксировал более 230 триллионов событий космических лучей. По данным иксбт.ком, этот спектрометр способен с высокой точностью анализировать вещества от водорода и гелия до редких тяжелых элементов, таких как никель и цинк. Полученные результаты показали, что элементы между гелием и железом разделяются на четыре стабильные группы, что не соответствует действующим научным моделям.

Загадочная группировка космических лучей

Ученые установили, что первичные космические лучи разделились на два класса: к первому относятся гелий, углерод, кислород и железо, а ко второму — неон, магний, кремний и сера. Вторичные лучи, то есть частицы, образующиеся при столкновении с межзвездной средой, также сформировали отдельные группы, такие как литий-бериллий-бор и фтор-фосфор-калий. Такая строгая системность не была предусмотрена в существующих астрофизических моделях.

Одним из наиболее важных аспектов исследования является то, что АМС-02 предоставил данные беспрецедентной точности об элементах, которые ранее было трудно измерить, таких как фосфор, хлор, калий, аргон и кальций. Эти данные указывают на существование дополнительных механизмов или источников, нам неизвестных, которые ускоряют частицы в межзвездном пространстве.

В настоящее время одной из крупнейших загадок физики является то, как частицы сохраняют энергию, близкую к скорости света. Хотя взрыв сверхновой дает первоначальный импульс, последующее движение частиц может зависеть от еще не изученных физических процессов в межзвездной среде. Детектор АМС-02 продолжает свою работу, и данные, которые будут собраны в будущем, помогут уточнить представления о происхождении материи во Вселенной.