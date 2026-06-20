Тайны космоса: детектор АМС-02 совершил открытие, противоречащее законам физики

·29·Технологии
Тайны космоса: детектор АМС-02 совершил открытие, противоречащее законам физики

Новые данные, полученные с помощью детектора Алфа Магнетик Спектрометер (АМС-02), установленного на Международной космической станции (МКС), ставят под сомнение современные астрофизические модели. В результате исследований в составе космических лучей была обнаружена аномальная структура, которую невозможно объяснить существующими теориями. Это открытие может коренным образом изменить наши представления о возникновении и движении частиц во Вселенной. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает в новости.

Космические лучи — это потоки частиц с чрезвычайно высокой энергией, которые возникают в основном в результате экстремальных событий, таких как взрывы сверхновых звезд. В ходе этих процессов в космос выбрасываются различные элементы, вплоть до железа, которые движутся по галактике миллионы лет со скоростью, близкой к скорости света, и достигают Земли. Исследование, опубликованное в журнале Фйсикал Ревиев Леттерс, раскрыло неожиданные свойства именно этих частиц.

Прибор АМС-02 работает в открытом космосе более 13 лет и зафиксировал более 230 триллионов событий космических лучей. По данным иксбт.ком, этот спектрометр способен с высокой точностью анализировать вещества от водорода и гелия до редких тяжелых элементов, таких как никель и цинк. Полученные результаты показали, что элементы между гелием и железом разделяются на четыре стабильные группы, что не соответствует действующим научным моделям.

Загадочная группировка космических лучей

Ученые установили, что первичные космические лучи разделились на два класса: к первому относятся гелий, углерод, кислород и железо, а ко второму — неон, магний, кремний и сера. Вторичные лучи, то есть частицы, образующиеся при столкновении с межзвездной средой, также сформировали отдельные группы, такие как литий-бериллий-бор и фтор-фосфор-калий. Такая строгая системность не была предусмотрена в существующих астрофизических моделях.

Одним из наиболее важных аспектов исследования является то, что АМС-02 предоставил данные беспрецедентной точности об элементах, которые ранее было трудно измерить, таких как фосфор, хлор, калий, аргон и кальций. Эти данные указывают на существование дополнительных механизмов или источников, нам неизвестных, которые ускоряют частицы в межзвездном пространстве.

В настоящее время одной из крупнейших загадок физики является то, как частицы сохраняют энергию, близкую к скорости света. Хотя взрыв сверхновой дает первоначальный импульс, последующее движение частиц может зависеть от еще не изученных физических процессов в межзвездной среде. Детектор АМС-02 продолжает свою работу, и данные, которые будут собраны в будущем, помогут уточнить представления о происхождении материи во Вселенной.

КосмосАстрофизикаМКСНаукаТехнологии
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Сотрудничество Google и Samsung: вышли важные системные обновления для смартфонов GalaxyСотрудничество Google и Samsung: вышли важные системные обновления для смартфонов GalaxyСегодня, 22:51В Китае запустили крупнейшие ветряные турбины для высокогорных районовВ Китае запустили крупнейшие ветряные турбины для высокогорных районовСегодня, 22:20Лауреат Нобелевской премии Джон Джампер перешел из Google DeepMind в AnthropicЛауреат Нобелевской премии Джон Джампер перешел из Google DeepMind в AnthropicСегодня, 21:58Квантовая революция: Quantinuum и Сандиа успешно протестировали 98-кубитную систему HeliosКвантовая революция: Quantinuum и Сандиа успешно протестировали 98-кубитную систему HeliosСегодня, 20:56Apple представила iOS 27: самые важные обновления для повседневного использованияApple представила iOS 27: самые важные обновления для повседневного использованияСегодня, 20:20SpaceX модернизирует космодром Starbase: обновление системы МечазиллаSpaceX модернизирует космодром Starbase: обновление системы МечазиллаСегодня, 20:00
ОбъявленияДля сотрудничества
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

Почему искусственный интеллект Google не может правильно написать свое название?
Почему искусственный интеллект Google не может правильно написать свое название?
Honor 600 Pro представлен в Китае: камера 200 Мп и аккумулятор 8000 мАч
Honor 600 Pro представлен в Китае: камера 200 Мп и аккумулятор 8000 мАч
Honor 600 Смарт Эдитион: с камерой 200 Мп и аккумулятором 8600 мАч
Honor 600 Смарт Эдитион: с камерой 200 Мп и аккумулятором 8600 мАч
Модели Galaxy С23, С24 и С25 Ultra лишились функций One UI 8.5
Модели Galaxy С23, С24 и С25 Ultra лишились функций One UI 8.5
Пользователи Samsung Galaxy С23 столкнулись с проблемами после обновления One UI 8.5
Пользователи Samsung Galaxy С23 столкнулись с проблемами после обновления One UI 8.5
Стали известны цвета iPhone 18 Pro: темно-вишневый станет главным трендом
Стали известны цвета iPhone 18 Pro: темно-вишневый станет главным трендом
На Земле началась сильная магнитная буря
На Земле началась сильная магнитная буря
Аккумулятор 8000 мАч и камера 200 Мп Леика: Xiaomi 17 Max поступил в продажу
Аккумулятор 8000 мАч и камера 200 Мп Леика: Xiaomi 17 Max поступил в продажу