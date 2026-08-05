Lucid Моторс хочет сэкономить 1,4 миллиарда долларов, чтобы выйти из финансового кризиса

·41·Технологии
Lucid Моторс хочет сэкономить 1,4 миллиарда долларов, чтобы выйти из финансового кризиса

Производитель электромобилей Lucid Моторс объявил о масштабном плане операционной реструктуризации, направленном на восстановление финансовой стабильности и сокращение избыточных расходов. По данным Иксбт.ком, эти изменения под руководством нового генерального директора Сильвио Наполи должны вывести компанию из глубокого кризиса и обеспечить достаточный финансовый резерв до 2027 года. Об этом сообщает Techcrunch.ком.

Согласно финансовому отчёту компании за второй квартал, основная часть общего плана экономии направлена на сокращение денежных расходов на 1,4 миллиарда долларов. Для достижения этой цели планируется сократить капитальные расходы на 500 миллионов долларов, сэкономить от 600 до 800 миллионов долларов за счёт складских запасов, а также уменьшить операционные расходы на 200 миллионов долларов.

Изменения в руководстве и масштабные сокращения

Генеральный директор Сильвио Наполи на своей первой ежеквартальной встрече с инвесторами открыто признал серьёзные недостатки в работе компании. По его словам, несмотря на передовые инновации Lucid на рынке, компания долгие годы не могла действовать последовательно, не выполняла свои обещания и выводила продукты на рынок до их полной готовности.

Чтобы решить эти проблемы, Наполи сразу приступил к практическим действиям. В компании наняли высококвалифицированных руководителей по финансам, технологиям, работе с клиентами, цифровым технологиям и трансформации. Кроме того, число непосредственных подчинённых генерального директора сократили вдвое, а в июне штат уменьшили на 18% — примерно на 1 500 человек.

Финансовые показатели и будущие приоритеты

Несмотря на жёсткие меры экономии, последние финансовые результаты Lucid свидетельствуют о значительных убытках. Во втором квартале выручка составила 405 миллионов долларов, а чистый убыток достиг 1,26 миллиарда долларов. При этом сообщается, что к концу периода общий объём ликвидных средств компании составлял 3 миллиарда долларов.

Чтобы преодолеть финансовый кризис и в будущем выйти на прибыль, компания определила несколько ключевых стратегических приоритетов:

  • Вывод на рынок нового электромобиля среднего размера
  • Полный запуск завода АМП-2 в Саудовской Аравии
  • Развитие программы роботакси в сотрудничестве с Uber и Нуро
  • Жёсткий контроль операционных расходов
По мнению руководства, эти меры и приоритеты, объединённые концепцией «самостоятельной победы», будут иметь решающее значение для будущего успеха Lucid и укрепления её позиций на рынке.

Lucid MotorsЭлектромобилиБизнесТехнологииАвтомобилестроение
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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