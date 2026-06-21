Через Amazon вместо GeForce RTX 5070 отправили старые запчасти

·51·Технологии
Через Amazon вместо GeForce RTX 5070 отправили старые запчасти

Случаи мошенничества на платформах онлайн-торговли становятся всё более изощренными. Недавно пользователь, совершивший покупку в немецком подразделении Amazon, вместо новейшей видеокарты GeForce RTX 5070 получил совершенно неожиданный набор предметов. Этот инцидент вновь выявил серьезные недостатки в системе возврата товаров на крупных маркетплейсах. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает в своем материале.

Пользователь под ником луутерр на форуме Reddit заказал модель МСИ GeForce RTX 5070 Вентус 2Кс. По его словам, покупка через Amazon казалась весьма выгодной: устройство предлагалось за 700 долларов вместо 850 долларов в обычных магазинах. Однако, как сообщает издание иксбт.ком, открыв коробку, покупатель обнаружил внутри вместо видеокарты старую плату от ресивера Кенвуд, ДВД-привод и коврик для мыши.

Хитрость с весом: как было осуществлено мошенничество?

Самым удивительным в этой ситуации стало то, что мошенники подобрали предметы в коробке так, чтобы их вес соответствовал весу настоящей видеокарты. Из-за этого покупателю было практически невозможно заметить подмену при получении или без вскрытия упаковки. Этот метод обычно используется для того, чтобы обмануть сотрудников склада.

По словам пострадавшего, товар был отправлен не сторонним продавцом, а напрямую со склада Amazon. Также он утверждает, что совершил покупку через официальный магазин МСИ на платформе. По мнению экспертов, здесь могла сработать схема «мошенничества с возвратом» (ретурн фрауд).

При такой схеме преступник покупает дорогое устройство, вынимает его из коробки, заменяет вещами аналогичного веса и возвращает товар в магазин. Если сотрудники маркетплейса не проверяют содержимое возвращенного товара тщательно, он снова выставляется на продажу и отправляется следующему покупателю.

Для пользователей из Узбекистана подобные ситуации также не редкость. В то время как международные платформы и местные маркетплейсы становятся всё более популярными в нашей стране, рекомендуется соблюдать осторожность при получении дорогой техники. В частности:

  • Распаковывать товар в присутствии курьера или в пункте выдачи, фиксируя процесс на видео;
  • Проверять целостность упаковки и наличие заводских пломб;
  • С осторожностью относиться к подозрительно низким ценам.
Ранее в мировом масштабе уже фиксировалось множество жалоб на отправку камней, металлических пластин или старых компьютерных запчастей вместо видеокарт. В настоящее время пострадавший пытается вернуть свои средства через службу поддержки Amazon.

AmazonGeForce RTX 5070МошенничествоТехнологииMSI
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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