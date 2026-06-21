Видеокарту GeForce RTX 3060 охладили до 23 градусов с помощью льдогенератора

·29·Технологии
Видеокарту GeForce RTX 3060 охладили до 23 градусов с помощью льдогенератора

В мире компьютерных технологий энтузиасты постоянно ищут необычные способы повышения производительности устройств и снижения температуры. Недавний эксперимент автора ЁуТубе-канала ТрашБенч привлек внимание многих. Блогер использовал обычный бытовой льдогенератор для охлаждения видеокарты GeForce RTX 3060 и достиг неожиданных результатов. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Основной целью эксперимента была проверка того, может ли устройство для приготовления льда, используемое в быту, выполнять функцию эффективной системы охлаждения для графического ускорителя. Сначала видеокарта была протестирована со стандартной заводской системой воздушного охлаждения. В этом случае при высокой нагрузке температура графического процессора составила около 60°К, а самая горячая точка (хотспот) поднялась до 75°К.

Затем автор перешел на простую систему водяного охлаждения, но без активных радиаторов. Этот метод значительно снизил температуру: GPU опустился до 44°К, а показатель хотспот — до 55°К. Однако самые интересные результаты были зафиксированы после интеграции в систему льдогенератора.

Технические изменения и тест в Кйберпунк 2077

Изначально эффективности льдогенератора было недостаточно для длительной работы. Поэтому блогер решил немного модернизировать устройство: компрессор перевели в режим непрерывной работы и привели в прямой контакт с резервуаром испарителя. После этой модернизации температура GeForce RTX 3060 упала до поразительных 23°К, а хотспот не превышал 34°К.

Для проверки стабильности системы автор запустил игру Кйберпунк 2077 на 15–20 минут. По данным иксбт.ком, на протяжении всего игрового процесса температура видеокарты оставалась на этом низком уровне. Это считается рекордно низким показателем для современных игровых видеокарт, так как обычно даже самые дорогие системы водяного охлаждения не гарантируют такого результата.

Однако был выявлен и серьезный минус этого метода. Из-за резкого падения температуры примерно через 10 минут на оборудовании начал появляться конденсат. Поскольку капли воды крайне опасны для электроники, блогеру пришлось временно остановить эксперимент, чтобы протереть влагу.

В заключение можно сказать, что хотя бытовой льдогенератор показал высокую эффективность в охлаждении видеокарты, он абсолютно непригоден для повседневного использования. Скопление конденсата может привести к короткому замыканию и полной поломке дорогостоящего устройства. Тем не менее, этот эксперимент показал, что границы возможностей охлаждения современных технологий все еще очень широки.

NVIDIAGeForce RTX 3060ТехнологииЭкспериментВидеокарта
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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