Фонд разработчиков игр собрал 100 тысяч долларов за три дня

·40·Технологии
Фонд разработчиков игр собрал 100 тысяч долларов за три дня

Благотворительный сбор Гаме Индустрй Хардшип Фунд, созданный для поддержки работников игровой индустрии, столкнувшихся в последние годы с серьёзными трудностями, всего за три дня смог собрать более 100 тысяч долларов. Инициативу реализовали студия Некрософт Гамес и профсоюз Унитед Видеогаме Воркерс (УВВ-КВА), а собранные средства направляются специалистам, потерявшим работу. Об этом Иксбт.ком сообщает .

По данным иксбт.ком, в рамках благотворительной акции пользователям предлагаются 127 игр общей стоимостью более 1000 долларов, включая проекты А Шорт Хике и Аррангер. Минимальная сумма пожертвования для получения набора составляет 10 долларов. После того как первоначальная цель в 100 тысяч долларов была достигнута в короткие сроки, организаторы увеличили целевой сбор до 200 тысяч долларов и продлили акцию ещё на 10 дней.

Порядок распределения финансовой помощи

Собранные средства профсоюз УВВ-КВА распределяет между работниками игровой индустрии из США и Канады, потерявшими работу за последние два года. Выделяемая помощь предназначена для покрытия повседневных необходимых расходов, включая налоги, аренду жилья и покупку продуктов.

Для получения помощи действует двухуровневый механизм поддержки:

  • выплаты менее 1000 долларов для покрытия небольших расходов;
  • помощь в размере от 1000 до 5000 долларов для крупных расходов, требующих дополнительной проверки.

Кризис и сокращения в индустрии

Эта благотворительная инициатива появилась на фоне масштабных сокращений, затронувших игровую индустрию по всему миру. В последние несколько лет крупные студии регулярно проводили массовые увольнения. Яркий пример — подразделения Xbox сократили около 3200 сотрудников.

По данным Некрософт Гамес, за последние два года примерно 33% специалистов отрасли потеряли работу. Эксперты отмечают, что ситуация усугубляется планами некоторых компаний заменить производственные процессы автоматизацией и технологиями искусственного интеллекта.

В настоящее время деятельность фонда Унитед Видеогаме Воркерс финансируется главным образом за счёт этой акции и членских взносов профсоюза. Представители организации сообщили, что пока не принимают прямые пожертвования, однако изучают возможность внедрения такого способа поддержки в будущем. УВВ-КВА продолжает защищать права и интересы работников в условиях серьёзных изменений на рынке разработки игр.

ИгрыРазработчикиБлаготворительностьФинансовая ПомощьПрофсоюз
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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