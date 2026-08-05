Фонд разработчиков игр собрал 100 тысяч долларов за три дня

Благотворительный сбор Гаме Индустрй Хардшип Фунд, созданный для поддержки работников игровой индустрии, столкнувшихся в последние годы с серьёзными трудностями, всего за три дня смог собрать более 100 тысяч долларов. Инициативу реализовали студия Некрософт Гамес и профсоюз Унитед Видеогаме Воркерс (УВВ-КВА), а собранные средства направляются специалистам, потерявшим работу. Об этом Иксбт.ком сообщает .

По данным иксбт.ком, в рамках благотворительной акции пользователям предлагаются 127 игр общей стоимостью более 1000 долларов, включая проекты А Шорт Хике и Аррангер. Минимальная сумма пожертвования для получения набора составляет 10 долларов. После того как первоначальная цель в 100 тысяч долларов была достигнута в короткие сроки, организаторы увеличили целевой сбор до 200 тысяч долларов и продлили акцию ещё на 10 дней.

Порядок распределения финансовой помощи

Собранные средства профсоюз УВВ-КВА распределяет между работниками игровой индустрии из США и Канады, потерявшими работу за последние два года. Выделяемая помощь предназначена для покрытия повседневных необходимых расходов, включая налоги, аренду жилья и покупку продуктов.

Для получения помощи действует двухуровневый механизм поддержки:

выплаты менее 1000 долларов для покрытия небольших расходов;

помощь в размере от 1000 до 5000 долларов для крупных расходов, требующих дополнительной проверки.

Кризис и сокращения в индустрии

Эта благотворительная инициатива появилась на фоне масштабных сокращений, затронувших игровую индустрию по всему миру. В последние несколько лет крупные студии регулярно проводили массовые увольнения. Яркий пример — подразделения Xbox сократили около 3200 сотрудников.

По данным Некрософт Гамес, за последние два года примерно 33% специалистов отрасли потеряли работу. Эксперты отмечают, что ситуация усугубляется планами некоторых компаний заменить производственные процессы автоматизацией и технологиями искусственного интеллекта.

В настоящее время деятельность фонда Унитед Видеогаме Воркерс финансируется главным образом за счёт этой акции и членских взносов профсоюза. Представители организации сообщили, что пока не принимают прямые пожертвования, однако изучают возможность внедрения такого способа поддержки в будущем. УВВ-КВА продолжает защищать права и интересы работников в условиях серьёзных изменений на рынке разработки игр.